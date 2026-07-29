Kacper Tobiasz znalazł nowy klub. Kontrakt podpisał na trzy lata

Turcy ogłosili transfer Tobiasza
O podpisaniu kontraktu z Tobiaszem poinformował Gaziantep FK. Umowa między stronami została zawarta na trzy sezony.
Mierzący 191 cm wzrostu bramkarz wyróżnia się refleksem, skutecznością w sytuacjach jeden na jeden, dominacją w pojedynkach powietrznych i umiejętnością budowania akcji od tyłu. W swojej karierze młody golkiper rozegrał 194 oficjalne mecze, zachowując czyste konto w 59 z nich, co jest imponującym wynikiem - podkreślono na stronie Gaziantep FK.
Tobiasz z Legią dwa razy zdobył Puchar Polski
Tobiasz trafił do Legii już jako junior w 2012 roku, a wrócił na Łazienkowską w 2019, po kilku latach występów w SEMP Ursynów. W Ekstraklasie zadebiutował w lipcu 2021 roku. Z Legią wywalczył dwukrotnie Puchar Polski i dwukrotnie Superpuchar.
Znajdował się w szerokiej kadrze zespołu w sezonie 2020/21, gdy "Wojskowi" zdobyli mistrzostwo kraju, ale nie zagrał w żadnym meczu. Wiosną 2022 roku był wypożyczony do Stomilu Olsztyn.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.