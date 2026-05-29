Oficjalnie. Reprezentant Polski opuścił spadkowicza z Bundesligi

FC Koeln aktywowało klauzulę wykupu

Piłkarze VfL Wolfsburg spadli z Bundesligi. W ekipie "Wilków" po zakończeniu sezonu szefowie klubu postanowili przewietrzyć szatnię. Po relegacji z najwyższej klasy rozgrywkowej budżet zostanie znacznie ograniczony. Dlatego klub szuka oszczędności i dodatkowych źródeł finansowania.

Z kilkoma piłkarzami rozwiązano kontrakty, natomiast z innym nie robiono przeszkód w zmianie pracodawcy. Jednym z nich jest Kamiński. 23-latek w minionym sezonie grał na zasadzie wypożyczenia w FC Koeln. Polak był jednym z najlepszych zawodników drużyny. W jego umowie była zapisana klauzula wykupu definitywnego. Po spadku VfL Wolfsburg z Bundesligi FC Koeln postanowiło z niej skorzystać i ściągnąć naszego rodaka.

FC Koeln chce sprzedać Kamińskiego

Na konto VfL Wolfsburg trafiło 5,5 mln euro. Jednak według niemieckich mediów Kamiński długo nie zagrzeje miejsca w Koeln. Klub planuje sprzedać Polaka w letnim okienku transferowym i zarobić na nim 20 mln euro. Podobno reprezentantem naszego kraju zainteresowane są kluby z Anglii.