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Neymar zakończył reprezentacyjną karierę. Zrobił to ze łzami w oczach

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:19
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Neymar zakończył reprezentacyjną karierę. Zrobił to ze łzami w oczach
Neymar zakończył reprezentacyjną karierę. Zrobił to ze łzami w oczach/PAP/EPA
To jest już koniec. Neymar ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Brazylii. Decyzja związana jest z porażką z Norwegią 1:2 w 1/16 finału mistrzostw świata. "Próbowałem, próbowałem. Teraz to już koniec. Tu zaczynałem, tu skończyłem" - powiedział 34-latek, mając na myśli MetLife Stadium w East Rutherford. Na tym obiekcie zadebiutował w drużynie narodowej w meczu towarzyskim ze Stanami Zjednoczonymi w 2010 roku.

Kontuzje nękały Neymara

Wyraźnie wzruszony piłkarz opuścił boisko ze łzami w oczach, choć w doliczonym czasie zdobył bramkę z rzutu karnego. W wieku 34 lat został zaledwie drugim Brazylijczykiem, który zagrał na czterech mundialach bez zdobycia tytułu. Pierwszym był Thiago Silva. Mimo to napastnik kończy karierę w gronie największych nazwisk w historii brazylijskiej reprezentacji. Po meczu powiedział telewizji GE, że jego próba zdobycia tytułu mistrza świata jest "zakończona".

Najlepszy brazylijski piłkarz dekady był w ostatnich latach nękany kontuzjami. Z powodu dokuczliwego urazu prawej łydki Neymar wystąpił tylko w dwóch z pięciu meczów Brazylii w tym turnieju. Wcześniej zagrał 15 minut w meczu grupowym ze Szkocją.

80 goli Neymara w narodowych barwach

Neymar grę w reprezentację zakończył ze 130 występami, 80 golami i 58 asystami. Z seniorską reprezentacją zdobył Puchar Konfederacji w 2013 roku. Poprowadził również Brazylię do pierwszego w historii złotego medalu olimpijskiego na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku,

Reprezentacja Brazylii nie zdobyła tytułu od 2002 roku. Odpadała przed finałem w sześciu ostatnich edycjach mundialu, w tym w półfinale 2014 po historycznej przegranej 1:7 z Niemcami. W tym okresie czterech porażek doznała w ćwierćfinałowych starciach z europejskimi drużynami.

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Źródło PAP
Tematy: Brazyliakoniec karieryNeymar
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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