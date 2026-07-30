Liga Narodów. Polska - Ukraina [RELACJA NA ŻYWO]

Polacy mogą przejść do historii

Nasi siatkarze w drodze do Chin zaliczyli 10 wygranych i dwie porażki. Po części zasadniczej Ligi Narodów zajęli drugie miejsce w tabeli. Apetyty polskich kibiców na końcowy triumf biało-czerwonych są wielkie. Tym bardziej, że w ostatnim turnieju eliminacyjnym podopieczni Nikoli Grbicia w efektownym stylu pokonali Brazylię 3:0, Francję 3:1 czy USA 3:0.

Jeśli Polakom uda się obronić tytuł, będą drugą drużyną w historii, która wygrała tę imprezę dwa lata z rzędu. Takim wyczynem może pochwalić się tylko Rosja, która triumfowała w edycjach rozgrywek w 2018 i 2019 roku.

Były trener Polaków selekcjonerem Ukrainy

Ćwierćfinałowy pojedynek polskich siatkarzy z Ukrainą będzie drugim spotkaniem obu reprezentacji w tegorocznych rozgrywkach Ligi Narodów. W chińskim Linyi rywale sprawili biało-czerwonym sporo kłopotów. Po zaciętej grze lepsi okazali się Polacy, którzy wygrali 3:2.

Nasi wschodni sąsiedzi do turnieju finałowego Ligi Narodów awansowali z bilansem siedmiu zwycięstw oraz pięciu porażek. Ich trenerem jest świetnie znany w nad Wisłą Raul Lozano. Argentyńczyk w latach 2005-08 prowadził reprezentację Polski. Pod jego wodzą biało-czerwoni w 2006 roku zostali wicemistrzami świata.

Polacy w najsilniejszym składzie

Polacy w Ningbo zagrają praktycznie w najsilniejszym składzie. W Chinach zabraknie tylko Jakuba Kochanowskiego. Nasz środkowy wraca do zdrowia po kontuzji kolana.

Polscy siatkarze sześć razy stawali na podium Ligi Narodów. Wywalczyli dwa złote (2023, 2025), srebrny (2021) oraz trzy brązowe medale (2019, 2022, 2024). Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) organizuje te rozgrywki od 2018 roku.

Skład reprezentacji Polski na turniej finałowy Ligi Narodów

rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej

Marcin Komenda, Jan Firlej atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak

Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka

Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka środkowi: Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Jakub Nowak

Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Jakub Nowak libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak

Wyniki i program turnieju finałowego w Ligi Narodów

29 lipca, środa

Słowenia - Turcja 3:0 (25:21, 35:33, 39:37)

Japonia - Chiny 3:1 (23:25, 25:23, 25:16, 25:23)

30 lipca, czwartek

Włochy - USA (9.00)

Polska - Ukraina (13.30)

1 sierpnia, sobota

półfinały (9.00, 13.30)