Wielka sensacja w Paryżu. Rybakina pokonana w drugiej rundzie French Open

Pierwsza wygrana Ukrainki z tenisistką z top 10

Pokonanie Rybakiny i awans do 3. rundy French Open to największy sukces w karierze notowanej na 55. miejscu w światowym rankingu Starodubcewej. Ukrainka po raz pierwszy wygrała z tenisistką z czołowej "10" listy WTA.

Porażka Rybakiny szansą dla Świątek

Rybakina, triumfatorka pierwszego tegorocznego turnieju wielkoszlemowego - Australian Open, do tej pory najlepiej zaprezentowała się w Paryżu w 2021 i 2024 roku, gdy dotarła do ćwierćfinału. Ostatni raz na etapie drugiej rundy pożegnała się z French Open w 2020 roku.

Jej porażka oznacza, że po turnieju w Paryżu liderką rankingu na pewno pozostanie Białorusinka Aryna Sabalenka. Natomiast jeśli Iga Świątek wygra French Open, to zepchnie Rybakinę z drugiego miejsca. Kazaszka była potencjalną rywalką Polki w półfinale.