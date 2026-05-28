Sensacja na French Open. Lider światowego rankingu za burtą

oprac. Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
46 minut temu
Tego nikt się nie spodziewał. Wielki faworyt nie wygra French Open. Włoch Jannik Sinner sensacyjnie pożegnał się z wielkoszlemowym turniejem rozgrywanym na kortach im. Rolanda Garrosa. Lider światowego rankingu tenisistów przegrał drugiej rundzie z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cerundolo 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

Dramat najlepszego tenisisty na świecie

Sinner ma na koncie cztery tytuły wielkoszlemowe, ale w Paryżu jeszcze nie udało mu się zwyciężyć. W ubiegłym roku dotarł do finału. Teraz uchodził za zdecydowanego faworyta, ponieważ z powodu kontuzji nadgarstka zabrakło najlepszego na Roland Garros w 2024 i 2025 roku Hiszpana Carlosa Alcaraza.

Przez długi czas w czwartek wydawało się, że 24-letni Włoch pewnie zmierza po awans do kolejnej rundy. Gładko wygrał dwa pierwszy sety, a w trzecim prowadził już 5:1. Wtedy jednak zaczęły mu dokuczać problemy zdrowotne, spowodowane prawdopodobnie upałem.

Nie zdecydował się na krecz, ale wydawał się całkowicie wyczerpany. Poprosił pod koniec trzeciego seta o przerwę medyczną. Wrócił, lecz nie był w stanie nawiązać równorzędnej walki z rywalem. Jak napisała agencja Reutera, Sinner - przed zejściem z kortu na przerwę medyczną - powiedział sędziemu, że czuł zawroty głowy i chciało mu się wymiotować, ale nie mógł.

To dla niego trudne, zmierzał po zwycięstwo. Ja nie mogłem wygrać więcej niż trzech gemów w pierwszych setach. Miałem trochę szczęścia. Współczuję mu... Serwował, żeby wygrać ten mecz, ale potem nie wiem, co się stało. Może miał skurcze, nie wiem. Oby nic mu się nie stało - przyznał Cerundolo.

Czech lub Hiszpan kolejnym rywalem Cerundolo

Sinner przyjechał do Paryża w znakomitej formie. W połowie maja wygrał turniej ATP Masters 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. 24-letni Włoch został drugim po Serbie Novaku Djokoviciu tenisistą, który triumfował co najmniej raz w każdej z dziewięciu imprez tej rangi.

W kolejnej rundzie rywalem 56. na świecie Cerundolo będzie zwycięzca pojedynku Czecha Vita Koprivy z Hiszpanem Martinem Landaluce.

Źródło PAP
Tematy: tenisJannik SinnerFrench OpenRoland Garros
