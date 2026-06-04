French Open. Maja Chwalińska - Diana Sznajder [RELACJA NA ŻYWO]

Więcej atutów po stronie Sznajder

Chwalińska i Sznajder w przeszłości grały ze sobą tylko raz. Polka trafiła na Rosjankę w turnieju rangi ITF w Stambule. Cztery lata temu nasza tenisistka musiała uznać wyższość rywalki.

24-letnia Chwalińska przed rozpoczęciem rywalizacji na kortach w Paryżu zajmowała 114. miejsce w rankingu WTA (teraz wirtualnie awansowała na 30. pozycję). Natomiast o dwa lata młodsza Sznajder na światowej liście najlepszych tenisistek jest 23.

Na korzyść Rosjanki przemawia też większe doświadczenie w turniejach Wielkiego Szlema. Dla Chwalińskiej to dopiero trzeci występ w zasadniczej części zawodów tej rangi. W 2022 roku była w 2. rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open.

Sznajder odesłała do domu Sabalenkę

Chwalińska jednak nie jest na straconej pozycji. Polka na tegorocznym Roland Garros już nie raz pokazała, że nie "pęka" przed faworytkami. Do turnieju głównego musiała przebijać się przez kwalifikacje. W 1. rundzie wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qinwen Zheng 6:4, 6:0. Następnie w takim samym stosunku rozprawiła się z rozstawioną z numerem 23. Belgijką Elise Mertens. W 3. rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1:6, 6:3, 6:2, a potem Francuzkę Diane Parry 6:3, 6:2 i Rosjankę Annę Kalinską (22.) 7:6 (7-3), 6:3.

Sznajder pierwszy raz w Paryżu dotarła poza drugą rundę. W środę sensacyjnie pokonała liderkę rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę 3:6, 7:5, 6:0.

Pogromczyni Świątek może zagrać w finale

Zwyciężczyni meczu Chwalińska - Sznajder w finale zmierzy się albo pogromczynią Igi Świątek i podopieczną trenerki Sandry Zaniewskiej Martą Kostiuk (15.), albo Rosjanką Mirrą Andriejewą (8.). Ich pojedynek rozpocznie się o godz. 15.00. Po nich na kort centralny wejdą Chwalińska i Sznajder.