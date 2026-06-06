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Finał French Open 2026. Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa. Kiedy i gdzie oglądać Roland Garros?

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 06:00
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Finał French Open. Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa [RELACJA NA ŻYWO]
Finał French Open. Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa [RELACJA NA ŻYWO]/PAP/EPA
Maja Chwalińska stoi przed życiową szansą. Polka w finale wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Mirrą Andriejewą. Faworytką jest Rosjanka, ale Polka na tegorocznym Roland Garros już nie raz udowodniła, że potrafi grać i wygrywać z bardziej znanymi i utytułowanymi rywalkami. Zobacz, kiedy i gdzie oglądać finał French Open 2026 - Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa?

Andriejew faworytką, Chwalińska "czarnym koniem" finału French Open

Chwalińska niezależnie od wyniku meczu z Andriejewą i tak już dokonała wielkiej rzeczy. Polka jako pierwsza w historii dotarła do finału wielkoszlemowego French Open przechodząc drogę od kwalifikacji. Nigdy wcześniej żadnej tenisistce nie udała się ta sztuka.

Według ekspertów i bukmacherów faworytką finału jest Andriejewą. Za notowaną na 8. miejscu w rankingu WTA Rosjanką przemawia przede wszystkim dużo większe doświadczenie. Uchodząca za wielki talent 19-latka od 2023 roku regularnie występuje w Wielkim Szlemie, a na kortach im. Rolanda Garrosa w półfinale była już dwa lata temu, krótko po 17. urodzinach. W 2025 roku odpadła w ćwierćfinale, podobnie jak w Wimbledonie.

Osiągnięcia Chwalińskiej są znacznie skromniejsze niż Rosjanki. Do tej pory w żadnym z czterech wielkoszlemowych turniejów nie przebrnęła nawet 2. rundy. 24-latka w dorobku ma jedynie dwa tytuły niższej rangi WTA 125, a jej finałowa rywalka pięciokrotnie triumfowała w "pełnoprawnych" turniejach, w tym dwa rangi WTA 1000 w Dubaju i Indian Wells w zeszłym roku. W tym sezonie była najlepsza w Adelajadzie i w hali w Linzu, gdzie zmagania toczyły się na nawierzchni ziemnej.

Chwalińska w Paryżu gra jak z nut

Choć statystyki przemawiają na korzyść Andriejewej, to jednak na papierze meczów się nie wygrywa. Chwalińska na kortach w Paryżu już nieraz udowodniła, że potrafi grać i wygrywać z bardziej utytułowanymi przeciwniczkami.

Polka w 1. rundzie pokonała mistrzynię olimpijską Chinką Qinwen Zheng 6:4, 6:0. Następnie w takim samym stosunku rozprawiła się z rozstawioną z numerem 23. Belgijką Elise Mertens. W 3. rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1:6, 6:3, 6:2, a potem Francuzkę Diane Parry 6:3, 6:2 i Rosjankę Annę Kalinską (22.) 7:6 (7-3), 6:3. W pojedynku o awans do finału wyższość Chwalińskiej musiała uznać kolejna Rosjanka Dianę Sznajder 7:6 (7-4), 6:4.

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Nasza tenisistka, która przed rozpoczęciem rywalizacji w stolicy Francji zajmowała 114. miejsce w rankingu WTA zachwyca na korcie techniką, sprytem i inteligencją. Gra kombinacyjnie oraz nieprzewidywalnie dla rywalek. Eksperci mówią na nią "czarodziejka". Jeśli wygra wygra w finale French Open z Andriejewą zostanie królową Paryża.

Zobacz, kiedy i gdzie oglądać finał French Open 2026 - Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa?

Finał French Open 2026 rozpocznie się w sobotę 6 czerwca o godz. 15.00. Pojedynek Mai Chwalińskiej z Mirrą Andriejewą na Roland Garros będzie można na żywo obejrzeć na antenie telewizji TVN oraz Eurosport 1. Natomiast stream online będzie dostępny na platformie Max oraz Player.pl. Dziennik.pl przeprowadzi na żywo relację tekstową.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Roland GarrosMirra Andriejewamaja chwalińskapółfinał french open
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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