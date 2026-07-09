Rollercoaster na Wimbledonie. Muchova w finale po meczu pełnym wzlotów i upadków

Gauff nie wykorzystała piłek meczowych
W pierwszym secie Muchova dwukrotnie przełamała rywalkę. Natomiast w drugiej odsłonie sama przegrała dwa gemy przy swoim serwisie. Trzecia partia była najbardziej wyrównana.
Gra toczyła się gem za gem. Ostatecznie Czeszka triumfowała po super tie-breaku 12-10, choć Amerykanka miała piłki meczowe.
Muchova drugi raz lepsza od Gauff
Muchova ośmiokrotnie mierzyła się z Gauff i wygrała z nią drugi raz. To był prawdziwy rollercoaster. Ten mecz był pełen wzlotów i upadków - skomentowała zwyciężczyni.
Muchova w sobotę pierwszy raz w karierze wystąpi w finale Wimbledonu. Wcześniej dwukrotnie odpadała w ćwierćfinale (2019, 2021) wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Jej rywalką będzie zwyciężczyni meczu, w którym Ukrainka Marta Kostiuk zmierzy się z Czeszką Lindą Noskovą.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.