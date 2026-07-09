Rollercoaster na Wimbledonie. Muchova w finale po meczu pełnym wzlotów i upadków

Gauff nie wykorzystała piłek meczowych

W pierwszym secie Muchova dwukrotnie przełamała rywalkę. Natomiast w drugiej odsłonie sama przegrała dwa gemy przy swoim serwisie. Trzecia partia była najbardziej wyrównana.

Gra toczyła się gem za gem. Ostatecznie Czeszka triumfowała po super tie-breaku 12-10, choć Amerykanka miała piłki meczowe.

Muchova drugi raz lepsza od Gauff

Muchova ośmiokrotnie mierzyła się z Gauff i wygrała z nią drugi raz. To był prawdziwy rollercoaster. Ten mecz był pełen wzlotów i upadków - skomentowała zwyciężczyni.

Muchova w sobotę pierwszy raz w karierze wystąpi w finale Wimbledonu. Wcześniej dwukrotnie odpadała w ćwierćfinale (2019, 2021) wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Jej rywalką będzie zwyciężczyni meczu, w którym Ukrainka Marta Kostiuk zmierzy się z Czeszką Lindą Noskovą.