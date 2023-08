Magdalena Fręch, choć nie przebrnęła kwalifikacji, ostatecznie wystąpi w turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Montrealu (pula 2,8 mln dol.). Polska tenisistka jako tzw. lucky loser znalazła się w głównej drabince i we wtorek ok. godz.21 powalczy Brazylijką Beatriz Haddad Maią o awans do drugiej rundy.

Zajmująca 79. miejsce w świecie 25-letnia łodzianka zastąpiła Hiszpankę Paulę Badosę, która wycofała się w ostatniej chwili. Reklama Fręch z plasującą się na 12. pozycji w rankingu WTA 27-letnią Brazylijką, półfinaistką tegorocznego French Open, zmierzy się po raz drugi. Przed rokiem w trzech setach przegrała z nią na trawie w Birmingham. Linette przegrała z Azarenką w 1. rundzie turnieju WTA w Montrealu Zobacz również Reklama W środę rywalizację w Montrealu, gdzie w 2014 roku triumfowała Agnieszka Radwańska, rozpocznie Iga Świątek. Liderka klasyfikacji tenisistek, która na otwarcie miała tzw. wolny los, spotka się z 23. w tym zestawieniu Czeszką Karoliną Pliskovą. W poniedziałek w 1. rundzie z imprezą pożegnała się Magda Linette, która przegrała z Białorusinką Wiktorią Azarenką 3:6, 0:6. Michał Średziński Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję