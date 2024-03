Świątek w USA idzie jak burza. W trzech dotychczasowych spotkaniach nie straciła nawet seta. Kolejne rywalki bez większych kłopotów odprawiała z kwitkiem.

Bilans przemawia za Świątek

Jej najbliższą przeciwniczką będzie była liderka rankingu WTA. Stawką pojedynku w Wozniacki jest awans do półfinału. Faworytką jest 22-letnia Polka. Z Dunką polskiego pochodzenia spotkała się dotychczas raz. W 2019 roku w Toronto w 2. rundzie 11 lat młodsza Świątek wygrała 1:6, 6:3, 6:4.

Myślę, że gra świetnie nawet po przerwie macierzyńskiej. Walczyła o powrót. Mam do niej ogromny szacunek, poza kortem jest wspaniałą osobą, ale zamierzam przygotować się do meczu z nią, jak do każdego innego - powiedziała Polka o swojej najbliższej rywalce.

Czwartkowy mecz z Wozniacki będzie 29. pojedynkiem Świątek z byłymi liderkami światowego rankingu. Polska tenisistka ma pozytywny bilans - 18 wygranych i 10 porażek.

Niespodziewana porażka Sabalenki

Najczęściej, bo dziewięć razy, rywalizowała już z Aryną Sabalenką. Białorusinka zastąpiła Polkę na czele listy WTA we wrześniu ubiegłego roku, ale oddała prowadzenie Świątek po ośmiu tygodniach, gdy podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego triumfowała w kończącym sezon turnieju masters w Cancun.

Bilans ich wzajemnych konfrontacji to 6-3 dla Polki. W Indian Wells na pewno już się nie zmierzą, bo Sabalenka niespodziewanie przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 3:6, 6:3, 2:6 w 1/8 finału.