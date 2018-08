Redakcja Dziennik.pl

Włoszczowska przez większość dystansu plasowała się w okolicach siódmej pozycji, ale na trzech ostatnich rundach rozpoczęła pogoń za czołówką i zdołała awansować na czwartą. Nie udało się jednak sięgnąć po medal - do trzeciej na mecie Githy Michiels z Belgii polska wicemistrzyni olimpijska straciła ostatecznie siedem sekund.

Pozostałe reprezentantki kraju uplasowały się na dalszych miejscach - Paula Gorycka była 21., Katarzyna Solus-Miśkowicz - 25., a Aleksandra Podgórska - 29.

25-letnia Szwajcarka, mistrzyni globu z 2017 roku, dwukrotna triumfatorka Pucharu Świata, zdominowała wtorkową rywalizację. Już na drugim okrążeniu objęła prowadzenie i nie oddała go do końca powiększając stopniowo przewagę nad rywalkami. Drugą na mecie Francuzkę Pauline Ferrand Prevot wyprzedziła o 2.04, a brązową medalistkę - Michiels o 3.27. Włoszczowska straciła do Neff 3.35.