Puchar Polski. Rollercoaster pod Jasną Górą. Zych bohaterem, Raków w finale

GKS na przerwę schodził z dwubramkową zaliczką

Pod Jasną Górą zmierzyli się przedstawiciele Ekstraklasy. W ligowej tabeli obie drużyny mają po 39 punktów. Raków jest szósty, a GKS siódmy. W obecnych rozgrywkach podopieczni Łukasza Tomczyka dwukrotnie zmierzyli się z ekipą Rafała Górka. Za pierwszym i drugim razem lepsze były "Medaliki", które wygrywały 1:0. W czwartkowy wieczór okazało się, że powiedzenie do trzech razy sztuka nie obowiązuje w przypadku piłkarzy z Katowic. Goście znów musieli uznać wyższość rywali. Choć po pierwszej połowie byli blisko awansu do finału.

W 21. minucie wynik spotkania otworzył Erik Jirka. Słowak dostał podanie od Bartosza Nowaka, w polu karnym przełożył piłkę z prawej nogi na lewą i mocnym strzałem pokonał Oliwiera Zycha.

Tuż przed końcem pierwszej części drugą bramkę dla przyjezdnych zdobył Arkadiusz Jędrych. Oskar Repka faulował Nowaka i sędzia wskazał na jedenasty metr. Piłkę na wapnie ustawił obrońca zespołu z Katowic, który pewnie pokonał golkipera Rakowa.

Pierwsza odsłona pod dyktando GKS-u!



🔴📲 🆃🆁🅰🅽🆂🅼🅸🆂🅹🅰 👉 https://t.co/oR918HyREo pic.twitter.com/xfSEv29Bfj — TVP SPORT (@sport_tvppl) April 9, 2026

Raków w trzy minuty strzelił dwa gole

Gospodarze nie załamali się dwubramkową stratą. Wręcz przeciwnie. Na drugą połowę wyszli mocno zmotywowani. To bardzo szybko przyniosło efekt. Trzy minuty po wznowieniu gry było już 2:2.

Najpierw kontaktowego gola strzelił Jonatan Braut Bunes, a chwilę później do remisu doprowadził Bogdan Racovitan.

Kontrowersja przy bramce dla Rakowa

W 68. minucie miejscowi po raz pierwszy w tym meczu wyszli na prowadzenie. Tym razem do siatki trafił Lamine Diaby-Fadiga. Napastnik Rakowa dobił piłkę do bramki, po jak Dawid Kudła odbił ją po rzucie karnym wykonywanym przez Brunesa. Cała sytuacja wywołała spore kontrowersje. Sędziowie VAR długo analizowali, czy strzelec gola nie wbiegł zbyt szybko w pole karne. Ostatecznie nie dopatrzyli się złamania przepisów, ale telewizyjne powtórki pozostawiają wątpliwości.

𝐎𝐋𝐁𝐑𝐙𝐘𝐌𝐈𝐀 𝐊𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐖𝐄𝐑𝐒𝐉𝐀❗



𝐂𝐳𝐲 𝐠𝐨𝐥 𝐑𝐚𝐤𝐨𝐰𝐚 𝐩𝐨𝐰𝐢𝐧𝐢𝐞𝐧 𝐛𝐲𝐜́ 𝐮𝐳𝐧𝐚𝐧𝐲❓



📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/oR918HyREo pic.twitter.com/KitT4XHzFF — TVP SPORT (@sport_tvppl) April 9, 2026

Na tym nie koniec emocji. W doliczonym czasie gry do remisu doprowadził Adam Zrelak i chwilę później sędzia zarządził dogrywkę.

Co to jest za mecz! W Częstochowie czeka nas 𝐝𝐨𝐠𝐫𝐲𝐰𝐤𝐚!



🔴📲 🆃🆁🅰🅽🆂🅼🅸🆂🅹🅰 👉 https://t.co/oR918HyREo pic.twitter.com/IKr9kjvMXR — TVP SPORT (@sport_tvppl) April 9, 2026

Zych bohaterem serii rzutów karnych

W dodatkowych trzydziestu minutach gry kibice obejrzeli dwa gole. Po jednym dla każdej z drużyn. W 112. minucie pecha miał Alan Czerwiński, który zaliczył samobójcze trafienie. Do serii rzutów karnych w 116. minucie doprowadził Eman Markovic.

W konkursie jedenastek więcej zimnej krwi i precyzji wykazali zawodnicy Rakowa. W trzeciej kolejce Jirka uderzył lekko i sygnalizowanie. Zych bez trudu odbił piłkę. W czwartej serii bramkarz ekipy z Częstochowy obronił strzał Markovicia i stało się jasne, że w finale Pucharu Polski zagra Raków.