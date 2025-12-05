Ćwierćfinał Pucharu Polski

Do czwartku 4 grudnia wyłoniono wszystkich ćwierćfinalistów. We wtorek odbyły się dwa mecze z udziałem rywali z ekstraklasy. Piłkarze Górnika wygrali w Gdańsku z Lechią 3:1, a Widzew pokonał w Szczecinie finalistę dwóch poprzednich edycji Pogoń 1:0. Po meczach środowych i czwartkowych lista ćwierćfinalistów wygląda następująco:

Reklama
  • GKS Katowice,
  • Chojniczanka Chojnice,
  • Zawisza Bydgoszcz,
  • Górnik Zabrze,
  • Widzew Łódź,
  • Raków Częstochowa,
  • Lech Poznań,
  • Avia Świdnik.

Kiedy losowanie Pucharu Polski - ćwierćfinał?

Losowanie par 1/4 finału STS Pucharu Polski odbędzie się w środę, 10 grudnia 2025 roku, o godzinie 12.00 w siedzibie Telewizji Polskiej. Wydarzenie będzie transmitowane na antenie TVP Sport” - przekazała piłkarska centrala w oświadczeniu.

Finał Pucharu Polski 2026 - kiedy

Zgodnie z zasadami, gospodarzem zawsze jest drużyna występująca w niższej klasie, natomiast w przypadku ekip z tej samej ligi - wylosowana jako pierwsza. Finał odbędzie się 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.

Puchar Polski. Arka Gdynia strzeliła gola już w 20. sekundzie, ale to były miłe złego początki
Puchar Polski. Arka Gdynia strzeliła gola już w 20. sekundzie, ale to były miłe złego początki

Zobacz również