Ćwierćfinał Pucharu Polski

Do czwartku 4 grudnia wyłoniono wszystkich ćwierćfinalistów. We wtorek odbyły się dwa mecze z udziałem rywali z ekstraklasy. Piłkarze Górnika wygrali w Gdańsku z Lechią 3:1, a Widzew pokonał w Szczecinie finalistę dwóch poprzednich edycji Pogoń 1:0. Po meczach środowych i czwartkowych lista ćwierćfinalistów wygląda następująco:

GKS Katowice,

Chojniczanka Chojnice,

Zawisza Bydgoszcz,

Górnik Zabrze,

Widzew Łódź,

Raków Częstochowa,

Lech Poznań,

Avia Świdnik.

Kiedy losowanie Pucharu Polski - ćwierćfinał?

„Losowanie par 1/4 finału STS Pucharu Polski odbędzie się w środę, 10 grudnia 2025 roku, o godzinie 12.00 w siedzibie Telewizji Polskiej. Wydarzenie będzie transmitowane na antenie TVP Sport” - przekazała piłkarska centrala w oświadczeniu.

Finał Pucharu Polski 2026 - kiedy

Zgodnie z zasadami, gospodarzem zawsze jest drużyna występująca w niższej klasie, natomiast w przypadku ekip z tej samej ligi - wylosowana jako pierwsza. Finał odbędzie się 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.