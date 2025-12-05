Ćwierćfinał Pucharu Polski
Do czwartku 4 grudnia wyłoniono wszystkich ćwierćfinalistów. We wtorek odbyły się dwa mecze z udziałem rywali z ekstraklasy. Piłkarze Górnika wygrali w Gdańsku z Lechią 3:1, a Widzew pokonał w Szczecinie finalistę dwóch poprzednich edycji Pogoń 1:0. Po meczach środowych i czwartkowych lista ćwierćfinalistów wygląda następująco:
- GKS Katowice,
- Chojniczanka Chojnice,
- Zawisza Bydgoszcz,
- Górnik Zabrze,
- Widzew Łódź,
- Raków Częstochowa,
- Lech Poznań,
- Avia Świdnik.
Kiedy losowanie Pucharu Polski - ćwierćfinał?
„Losowanie par 1/4 finału STS Pucharu Polski odbędzie się w środę, 10 grudnia 2025 roku, o godzinie 12.00 w siedzibie Telewizji Polskiej. Wydarzenie będzie transmitowane na antenie TVP Sport” - przekazała piłkarska centrala w oświadczeniu.
Finał Pucharu Polski 2026 - kiedy
Zgodnie z zasadami, gospodarzem zawsze jest drużyna występująca w niższej klasie, natomiast w przypadku ekip z tej samej ligi - wylosowana jako pierwsza. Finał odbędzie się 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję