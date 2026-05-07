Szczęsny zdradził, jak namówił Yamala na udział w zbiórce Łatwoganga

Szczęsny szybko namówił Yamala

Jak się okazuje Szczęsny nie miał żadnych problemów z namówieniem Yamala do udziału w akcji Łatwoganga. Były bramkarz wyjaśnił swojemu klubowemu koledze o co chodzi w zbiórce i szybko przekonał go do wspólnego nagrania.

To było bardzo łatwe, dlatego że tego dnia nie mieliśmy treningu. Cały czas oglądałem ten stream, pokazałem mu i wyjaśniłem szybko. Powiedziałem, że jak będzie 150 mln złotych, to musimy nagrać filmik. Chyba nagraliśmy go przy 120, ale wstawiłem przy 150 - wyjawił Szczęsny w rozmowie z "Eleven Sports".

Kulisy filmiku Szczęsnego z Yamalem do utworu „Diss na raka” ⤵️ pic.twitter.com/u6d5aMvS9R — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 7, 2026

Szczęsny i Yamal zrobili diss na raka

Szczęsny i Yamal wspólnie nagrali krótkie wideo do utworu "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". To charytatywny singiel stworzony przez 11-letnią Maję Mecan oraz rapera Bedoesa 2115.

Cały dochód z charytatywnej akcji prowadzonej przez Łatwoganga w internecie zasilił konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci w walce z nowotworami. Zbiórka trwała 9 dni. Jej finał miał miejsce w niedzielę 26 kwietnia 2026 roku o symbolicznej godzinie 21:37.