Dziennik Gazeta Prawana logo

Szczęsny zdecydował o swojej przyszłości. Już wiadomo, gdzie będzie grał w kolejnym sezonie

Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 09:32
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Szczęsny zdecydował o swojej przyszłości. Już wiadomo, gdzie będzie grał w kolejnym sezonie
Szczęsny zdecydował o swojej przyszłości. Już wiadomo, gdzie będzie grał w kolejnym sezonie/East News
Wojciech Szczęsny już raz był na sportowej emeryturze. Na razie nie wybiera się na nią ponownie. Były bramkarz reprezentacji Polski zdecydował o swojej najbliższej przyszłości. 36-latek w kolejnym sezonie nadal będzie aktywnym zawodnikiem. Zdradził nawet w jakim klubie będzie grał.

Szczęsny zaakceptował rolę rezerwowego

Szczęsny w poprzednim sezonie był numerem jeden w Barcelonie. W letnim okienku transferowym Katalończycy ściągnęli na Camp Nou nowego bramkarza. Joan Garcia po przeprowadzce z Espanyolu od razu wskoczył do podstawowego składu mistrzów Hiszpanii. Polak natomiast trafił na ławkę rezerwowych. Między słupkami pojawiał się sporadycznie. W zasadzie tylko wtedy, kiedy jego rywal był kontuzjowany.

Szczęsny zaakceptował swoją rolę. Co więcej w kolejnym sezonie nadal będzie ją pełnił. 36-latek wprawdzie ma ważny kontrakt z Barceloną do końca czerwca 2027, ale w umowie był zapis, że może ją rozwiązać po zakończeniu obecnych rozgrywek.

Szczęsny zostaje w Barcelonie

Kibice Barcelony i fani Szczęsnego mogą odetchnąć. Polak nie zamierza zmieniać barw klubowych, ani kończyć kariery. Były bramkarz biało-czerwonych zadeklarował, że nadal chce grać w piłkę i dalej będzie to robił w katalońskim klubie.

Real odłożył koronację Barcelony. Lewandowski i Szczęsny muszą poczekać
Real odłożył koronację Barcelony. Lewandowski i Szczęsny muszą poczekać

Tak. Jeszcze mi się chcę i jeszcze mogę. Więc myślę, że jeszcze porozmawiamy sobie przed El Clasico kilka razy - powiedział w rozmowie z "Eleven Sports" Szczęsny.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: piłka nożnaBarcelonaWojciech SzczęsnySzczęsny
Powiązane
Czy Barcelonie należał się rzut karny? Ekspert nie ma wątpliwości
Czy Barcelonie należał się rzut karny? Ekspert nie ma wątpliwości
Lewandowski nie zagra w półfinale Ligi Mistrzów. Barcelona odrobiła straty, ale ostatnie słowo należało do Atletico
Lewandowski nie zagra w półfinale Ligi Mistrzów. Barcelona odrobiła straty, ale ostatnie słowo należało do Atletico
Wielka kontrowersja w meczu Barcelona - Atletico. Czy drużynie Lewandowskiego należał się rzut karny?
Wielka kontrowersja w meczu Barcelona - Atletico. Czy drużynie Lewandowskiego należał się rzut karny?
Liga Mistrzów. Barcelona w piekielnie trudnej sytuacji. Lewandowski zmieniony w przerwie
Liga Mistrzów. Barcelona w piekielnie trudnej sytuacji. Lewandowski zmieniony w przerwie
Robert Lewandowski
Barcelona chce zatrzymać Lewandowskiego. Jest tylko "jedno ale"
Lewandowski zmarnował trzy okazje. Barcelona spisała się na "piątkę"
Lewandowski odsunięty od wykonywania rzutów karnych w Barcelonie. Znamy przyczynę
Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSzczęsny zdecydował o swojej przyszłości. Już wiadomo, gdzie będzie grał w kolejnym sezonie »
Zobacz
|
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Ziobro
Ziobro i Romanowski już wyjechali z Węgier? To wskazuje, że są w USA
Nowa Skoda Fabia 130 Sport wnętrze kierownica zegary
Oto nowa Skoda za 73 150 zł. Jest oszczędna i wygodna
Procesja z relikwiami swietego Stanislawa , Krakow
Za dwa dni wielkie katolickie święto. Komunikat Kościoła do wiernych
5787,31 zł pensji minimalnej od 1 lipca 2026. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków
5787,31 zł pensji minimalnej od 1 lipca 2026. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków
Policja kontroluje kierowców
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to mistrz
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj