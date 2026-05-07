Szczęsny zdecydował o swojej przyszłości. Już wiadomo, gdzie będzie grał w kolejnym sezonie

Szczęsny zaakceptował rolę rezerwowego

Szczęsny w poprzednim sezonie był numerem jeden w Barcelonie. W letnim okienku transferowym Katalończycy ściągnęli na Camp Nou nowego bramkarza. Joan Garcia po przeprowadzce z Espanyolu od razu wskoczył do podstawowego składu mistrzów Hiszpanii. Polak natomiast trafił na ławkę rezerwowych. Między słupkami pojawiał się sporadycznie. W zasadzie tylko wtedy, kiedy jego rywal był kontuzjowany.

Szczęsny zaakceptował swoją rolę. Co więcej w kolejnym sezonie nadal będzie ją pełnił. 36-latek wprawdzie ma ważny kontrakt z Barceloną do końca czerwca 2027, ale w umowie był zapis, że może ją rozwiązać po zakończeniu obecnych rozgrywek.

Szczęsny zostaje w Barcelonie

Kibice Barcelony i fani Szczęsnego mogą odetchnąć. Polak nie zamierza zmieniać barw klubowych, ani kończyć kariery. Były bramkarz biało-czerwonych zadeklarował, że nadal chce grać w piłkę i dalej będzie to robił w katalońskim klubie.

Tak. Jeszcze mi się chcę i jeszcze mogę. Więc myślę, że jeszcze porozmawiamy sobie przed El Clasico kilka razy - powiedział w rozmowie z "Eleven Sports" Szczęsny.