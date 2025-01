Hansi Flick zaskoczył swoimi decyzjami. Niemiecki szkoleniowiec wystawił Wojciecha Szczęsnego do podstawowego składu Barcelony na mecz z Valencią. Polak we wtorek popełnił fatalne błędy w pojedynku z Benficą Lizbona. Jak widać koszmarny występ nie przekreślił go w oczach klubowego trenera. Natomiast Robert Lewandowski spotkanie rozpocznie na ławce rezerwowych.