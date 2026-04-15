Iga Świątek - Laura Siegemund [RELACJA NA ŻYWO]

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 07:56
Iga Świątek - Laura Siegemund [RELACJA NA ŻYWO]
Iga Świątek w środę rozegra pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera. Polka zmierzy się w Stuttgarcie z Niemką Laurą Siegemund. Panie zagrają na korcie ziemnym, który jest ulubioną nawierzchnią naszej tenisistki.

Świątek gra o trzeci triumf w Stuttgarcie

Świątek rywalizację zaczyna od drugiej rundy. W pierwszej miała wolny los. 24-latka z Raszyna w Stuttgarcie triumfowała w 2022 i 2023 roku. Za każdym razem pokonała w finale aktualną liderkę światowego rankingu - Białorusinkę Arynę Sabalenkę, która wycofała się z tegorocznej edycji turnieju z powodu kontuzji.

Świątek zmieniła trenera

Świątek zanotowała najsłabszy start sezonu od kiedy wspięła się na szczyt światowego tenisa. Po raz pierwszy od sześciu lat nie dotarła do półfinału żadnej imprezy, a drugi rok z rzędu nie wygrała turnieju w trzech pierwszych miesiącach. Jej dorobek z czterech startów to trzy ćwierćfinały oraz... spadek w światowym rankingu z drugiego na czwarte miejsce.

To doprowadziło do zmiany trenera. Świątek zakończyła współpracę z Wimem Fissette'em. Belga zastąpił Francisco Roig, który przez lata trenował Rafaela Nadala. Dla hiszpańskiego szkoleniowca mecz z Siegemund będzie debiutem w roli opiekuna byłej liderki rankingu WTA.

Bilans przemawia za Świątek

W Stuttgarcie pierwszą rywalką Świątek będzie Siegemund, która na inaugurację miała zagrać z Magdaleną Fręch, ale Polka wycofała się z turnieju. Zastąpiła ją Bułgarka Wiktoria Tomowa, którą Niemka pokonała 4:6, 7:6 (7-4), 6:1.

Iga Świątek: Moje oczekiwania były zbyt wysokie. To był zimny prysznic

Świątek z Siegemund grała do tej pory dwukrotnie i oba mecze pewnie wygrała. Jeśli Polka trzeci raz pokona 38-letnią rywalkę, to w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie może trafić na Jelenę Ostapenko, z którą nigdy nie wygrała. Przed rokiem Polka odpadła tu w ćwierćfinale właśnie po porażce z Łotyszką.

Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego uderzył w Igę Świątek. "Gra w reprezentacji to obowiązek"
Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego uderzył w Igę Świątek. "Gra w reprezentacji to obowiązek"
Aryna Sabalenka nie zagra w Stuttgarcie. Na pechu Białorusinki skorzystała Polka
Aryna Sabalenka nie zagra w Stuttgarcie. Na pechu Białorusinki skorzystała Polka
Tak Iga Świątek trenuje przed pierwszym startem na mączce. Nie ma taryfy ulgowej
Tak Iga Świątek trenuje przed pierwszym startem na mączce. Nie ma taryfy ulgowej
Skandaliczne zachowanie rosyjskiego tenisisty. Sceny na korcie w Monte Carlo
Skandaliczne zachowanie rosyjskiego tenisisty. Sceny na korcie w Monte Carlo
Hubert Hurkacz przerwał czarną serię. Licznik zatrzymał się na siódemce
Hubert Hurkacz przerwał czarną serię. Licznik zatrzymał się na siódemce
Iga Świątek i Rafael Nadal na jednym korcie. Polka trenowała pod okiem mistrza
Iga Świątek i Rafael Nadal na jednym korcie. Polka trenowała pod okiem mistrza
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium przepięknie obsypie się kwiatami
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium przepięknie obsypie się kwiatami
Wstyd nie znać odpowiedzi na 5. pytanie. Tylko nieliczni zdobywają komplet punktów [QUIZ]
Wstyd nie znać odpowiedzi na 5. pytanie. Tylko nieliczni zdobywają komplet punktów [QUIZ]
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
Andrzej Duda
Andrzej Duda ostro o decyzji Nawrockiego. "Mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności"
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
