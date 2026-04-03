Dramat byłego selekcjonera reprezentacji. Lekarze uratowali mu życie

Lucescu trafił na oddział ratunkowy

Lucescu trafił do szpitala w niedzielę, gdy zasłabł podczas treningu drużyny narodowej. Trzy dni wcześniej jego podopieczni przegrali z Turcją w półfinale barażu o awans do mistrzostw świata.

Rano pacjent miał zawał serca. Został przeniesiony do oddziału ratunkowego i natychmiast otrzymał wymaganą pomoc medyczną i terapeutyczną, zgodnie z obowiązującym protokołem. Obecnie jego stan jest stabilny (...). Pacjent pozostaje na oddziale kardiologii, gdzie otrzymuje właściwą opiekę medyczną - napisano w piątkowym oświadczeniu szpitala, który nie zidentyfikował mężczyzny z nazwiska, ale lokalne media ustaliły, że chodzi właśnie o Lucescu.

Rumunia nie zagra na mundialu

To jedna z największych legend rumuńskiej piłki nożnej. Był kapitanem reprezentacji w mistrzostwach świata w 1970 roku, a 14 lat później trenerem, gdy drużyna debiutowała w mistrzostwach Europy. W swojej karierze prowadził także kluby we Włoszech, Turcji, Ukrainie i Rosji, był też selekcjonerem Turcji.

W 2024 roku powrócił jako trener ojczystej reprezentacji, aby spróbować awansować z nią do rozpoczynającego się 11 czerwca mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Po porażce z Turcją Rumunia straciła na to szansę, a we wtorek przegrała ze Słowacją 0:2 w meczu towarzyskim.

Rumunia będzie jednym z trzech rywali Polski w drugiej dywizji najbliższej edycji Ligi Narodów - obok Szwecji oraz Bośni i Hercegowiny.