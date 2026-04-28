Prezes PZPN poleciał do USA. Kulesza namawia piłkarza na grę w reprezentacji Polski

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 16:28
Cezary Kulesza rozpoczął misję specjalną. Prezes PZPN poleciał do USA, by namówić jednego z piłkarzy grających w lidze MLS do występów w reprezentacji naszego kraju. Julian Zakrzewski-Hall ma polskie korzenie i robi furorę na boiskach za oceanem.

Zakrzewski-Hall zastąpi Lewandowskiego?

Zakrzewski-Hall w obecnym sezonie rozegrał 10 meczów, w których strzelił sześć goli. Zawodnik New York Red Bulls już od dłuższego czasu jest "obiektem" zainteresowania PZPN. Wobec kłopotów z urodzajem utalentowanych napastników i groźbą zakończenia kariery przez Roberta Lewandowskiego mógłby on stanowić ciekawą opcję dla selekcjonera Jana Urbana przy obsadzie pozycji numer 9.

18-letni napastnik brał udział w specjalnych zajęciach dla młodych piłkarzy z polskim pochodzeniem. Ma na swoim koncie również kilkanaście występów w młodzieżowych reprezentacjach USA. Wkrótce musi zdecydować, w której seniorskiej reprezentacji będzie grał w przyszłości.

Mama piłkarza jest Polką

Kulesza zabiega, by Zakrzewski-Hall wybrał biało-czerwone barwy. Szef polskiej piłki stara się przekonać 18-latka do gry dla ojczyzny jego mamy.

Kulesza rozmawiał z Lewandowskim o jego dalszej grze w kadrze. Prezes PZPN ujawnił szczegóły

Prezes PZPN już jest po spotkaniu z panią Zakrzewską-Hall, o czym poinformował w mediach społecznościowych. Spotkałem się w Nowym Jorku z mamą Juliana Zakrzewskiego-Halla, panią Agnieszką. To imponujące jak wspiera swojego syna w piłkarskiej drodze. Byliśmy tego samego zdania - że nazwisko Zakrzewski pięknie prezentuje się na biało-czerwonej koszulce - napisał Kulesza.

