PZPN wypłaci pokaźną premię

Polacy w eliminacjach zajęli drugie miejsce w grupie. Pierwsze, dające bezpośredni awans na mundial wywalczyli Holendrzy. Biało-czerwoni o przepustki na turniej, który w czerwcu rozpocznie się w USA, Kanadzie i Meksyku będą musieli postarać się w barażach.

Zadanie nie jest proste, ale jeśli uda się je wykonać, to sukces podopiecznych Jana Urbana będzie miał przełożenie na konkretny wymiar finansowy. PZPN za awans na mundial wypłaci reprezentantom Polski pokaźną premię.

Kadrowicze podzielą między siebie 15 mln zł

Jeśli Polska awansuje na mundial, kadrowicze mają otrzymać od PZPN bardzo dużą premię - to ok. 40 proc. od gwarantowanych 10,5 mln dolarów, które dla uczestników fazy grupowej MŚ wypłaci FIFA - poinformował na portalu "X" dziennikarz "Radia ZET", Mateusz Ligęza.

To oznacza, że PZPN łącznie na kota piłkarzy przeleje 4,2 mln dolarów. Przy obecnym kursie Robert Lewandowski i jego koledzy z drużyny podzielą między siebie ponad 15 mln zł.