To już jest koniec. Piłkarska reprezentacja Polski żegna się z Euro 2024. Po porażkach z Holandią i Austrią podopieczni Michała Probierza nie mają szans na awans do kolejnej fazy mistrzostw Europy. Selekcjoner naszej kadry zapowiedział, że w ostatnim grupowym meczu z Francją biało-czerwoni zagrają odważnie i będą walczyć o zwycięstwo. W jakim składzie nasze orły przystąpią do tego pojedynku? Dziennik.pl wytypował prawdopodobną "11".