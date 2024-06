To już jest koniec. Piłkarska reprezentacja Polski pożegnała się z Euro 2024. Po porażkach z Holandią i Austrią podopieczni Michała Probierza w meczu o honor zremisowali z Francją 1:1. Gola dla biało-czerwonych strzelił z rzutu karnego Robert Lewandowski. Świetnie w naszej bramce spisał się Łukasz Skorupski. Gdyby nie on to na pewno stracilibyśmy więcej niż jedną bramkę.