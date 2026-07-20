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Tragedia po finale mundialu. Nie żyje 13-letni kibic reprezentacji Hiszpanii

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 11:54
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Tragedia po finale mundialu. Nie żyje 13-letni kibic reprezentacji Hiszpanii
Tragedia po finale mundialu. Nie żyje 13-letni kibic reprezentacji Hiszpanii/PAP/EPA
Tragiczne informacje napłynęły z Hiszpanii. Podczas fiesty w Ciudad Rodrigo po zdobyciu przez piłkarzy "La Roja" drugiego w historii tytułu mistrzów świata doszło do śmiertelnego wypadku. Pod ciężarem kibiców zawaliła się zabytkowa fontanna w efekcie czego zginał 13-letni chłopiec, a dwie inne osoby zostały ranne.

13-latek zmarł wskutek odniesionych obrażeń

Do wypadku doszło krótko po północy w otoczonym murami średniowiecznym mieście liczącym około 12 000 mieszkańców w prowincji Salamanka, niedaleko granicy z Portugalią.

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Setki mieszkańców zebrało się przy fontannie Arbol Gordo w centrum miasta, gdy górna część konstrukcji oderwała się i uderzyła kilka osób. Nastolatek, mimo udzielonej pomocy, zmarł wskutek odniesionych obrażeń. Ranne zostały także dwie inne osoby, z których jedna doznała złamania nogi.

Miasto pogrążyło się w żałobie

Lokalne władze ogłosiły żałobę. Flagi na budynkach miejskich zostały opuszczone do połowy masztu, dla bliskich ofiary uruchomiono pomoc psychologiczną.

Całe miasto odczuwa tę stratę i towarzyszy w żałobie przyjaciołom oraz rodzinie chłopca. To, co powinno być świętowaniem zwycięstwa reprezentacji Hiszpanii w mistrzostwach świata, przerodziło się w tragedię - napisały w oświadczeniu władze miasta.

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Źródło PAP
Tematy: hiszpaniamundial 2026tragedia
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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