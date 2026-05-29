French Open. Iga Świątek - Magda Linette [RELACJA NA ŻYWO]

Michał IgnasiewiczMichał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
French Open. Iga Świątek - Magda Linette [RELACJA NA ŻYWO]/PAP/EPA
To jest polski mecz na Roland Garros. Iga Świątek trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Magdą Linette. Nasze tenisistki na kort Philippe'a Chatriera wyjdą o godz. 1200. Dziennik.pl zaprasza na relację na żywo.

Świątek faworytką pojedynku z Linette

Faworytką jest rozstawiona z numerem trzecim Świątek, ale trzeba pamiętać, że w marcu górą była Linette. Poznanianka w Miami niespodziewanie pokonała w drugiej rundzie byłą liderkę rankingu WTA 1:6, 7:5, 6:3. W ten sposób zrewanżowała się za gładką porażkę w Pekinie w 2023 roku. Bilans pojedynków obu tenisistek jest więc remisowy.

Świątek cztery razy wygrała French Open - w 2020 roku oraz w latach 2022-24. Linette w Paryżu nigdy nie przebrnęła trzeciej rundy.

Linette wyświadczyła Świątek przysługę

W drugiej rundzie Świątek wyeliminowała Czeszkę Sarę Bejlek, zwyciężając 6:2, 6:3. Natomiast Linette wygrała z rozstawioną z numerem 29. Łotyszką Jeleną Ostapenko 6:2, 2:6, 6:2. W ten sposób 73. w światowym rankingu Polka zrobiła przysługę swojej dziesięć lat młodszej lecz dużo bardziej utytułowanej koleżance. Ostapenko jest "koszmarem" Świątek. 24-latka z Raszyna jeszcze nigdy z nią nie wygrała. Mierzyła się z nią sześć razy i zawsze schodziła z kortu pokonana.

Ósmy pojedynek Polek w Wielkim Szlemie

Mecz Świątek z Linette w trzeciej rundzie French Open jest ósmym polskim pojedynkiem singlowym w historii tenisowych Wielkich Szlemów, ale pierwszym w stolicy Francji. Czterokrotnie doszło do nich na trawie w Wimbledonie, a trzy razy w nowojorskim US Open, ostatnio 11 lat temu i także z udziałem Linette.

