24-letni Ruud to trzeci zawodnik światowego rankingu. W zeszłym roku był w finale French Open i US Open. Na kortach Melbourne Park najlepiej spisał się dwa lata temu, kiedy dotarł do 1/8 finału. W poprzednim sezonie nie wystąpił.

Z kolei 39. na liście ATP 22-latek z Sacramento w trzeciej z rzędu imprezie wielkoszlemowej osiągnął 3. rundę, gdyż wyrównał wynik z ostatnich Wimbledonu i US Open. Przed rodziną publicznością w Nowym Jorku w 2021 roku był w 4. rundzie.

O wyrównanie tego osiągnięcia powalczy w Melbourne ze swoim rodakiem Tommym Paulem. Łącznie w 3. rundzie tegorocznego Australian Open zameldowało się już siedmiu Amerykanów, a kolejni mają jeszcze szanse.

W środę w 2. rundzie odpadł najwyżej rozstawiony i broniący tytułu Hiszpan Rafael Nadal. Wyeliminował go... Amerykanin Mackenzie McDonald.