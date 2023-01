Po pierwszych 65 meczach w imprezach wielkoszlemowych - jak podała strona WTA - więcej zwycięstw miały tylko tenisowe legendy: Margaret Court - 61, Monica Seles - 60, Chris Evert - 57, Martina Hingis i Billie Jean King - po 56 oraz Tracy Austin - 54.

Poza tym 21-letnia Polka od 2020 roku doszła co najmniej do trzeciej rundy w każdej z czterech najważniejszych imprez tenisowych, czyli w sumie już w 12. z rzędu. I tylko dwukrotnie na tej trzeciej rundzie się zatrzymała - w 2020 roku w US Open oraz w zeszłym roku w Wimbledonie.

Trzy tytuły wielkoszlemowe w dorobku i fakt, że do Australian Open Polka podeszła jako liderka światowego rankingu spowodowały, że jest jedną z głównych faworytek do triumfu w Melbourne. Jak sama tenisistka przyznaje, odczuwa presję z tym związaną.

Nie jest łatwo, bo pierwsze miejsce wiąże się z wielkimi oczekiwaniami z zewnątrz, ale sama od siebie też oczekuję teraz nieco więcej. Staram się odpowiednio sobie z tym radzić. Próbuję zamknąć się w swojej bańce podczas turnieju, żeby się nie dekoncentrować tym wszystkim - przyznała raszynianka.

Nie chcę, żeby ludzie brali za pewnik to, że skoro jestem numerem jeden, to będę wszystko wygrywać, bo i tak trzeba wciąż walczyć o zwycięstwo w każdym spotkaniu - dodała.

Niektórzy sportowcy są przesądni i ściśle przestrzegają przedmeczowych rytuałów, jednak Świątek do nich nie należy i często zmienia playlisty, których słucha przed spotkaniami. W koncentracji pomagają jej piosenki m.in. Red Hot Chili Peppers, Black Sabbath, Led Zeppelin oraz Lenny'ego Kravitza.

Nie jestem przesądna, tak naprawdę tuż przed meczem (drugiej rundy - PAP) zmieniłam playlistę. Przez trzy lata słuchałam tych samych piosenek. Mam nadzieję, że te nowe nie namieszają mi w głowie - przekazała z uśmiechem 21-latka.

Kolejną przeciwniczką Polki będzie 25-letnia kwalifikantka Cristina Bucsa, która w rankingu WTA zajmuje 100. miejsce, a w drugiej rundzie wyeliminowała 43. rakietę świata Kanadyjkę Biancę Andreesu. Pochodząca z Mołdawii hiszpańska tenisistka po raz pierwszy dotarła do trzeciej rundy turnieju wielkoszlemowego.

Polka i Hiszpanka spotkały się wcześniej tylko raz. W 2016 roku w turnieju juniorskim w chorwackim Umag Świątek wygrała 6:4, 4:6, 6:0.

Spotkanie liderki światowego rankingu z Bucsą zaplanowano na piątek.