Kiwior trafił głową w "okienko"

W ostatnim czasie Kiwior zbiera znakomite recenzje za występy w drużynie "Kanonierów", zwłaszcza po zwycięskim dwumeczu z Realem Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W środę zdobył pierwszą bramkę od ponad roku. W 3. minucie popisał się precyzyjnym, silnym strzałem głową z ok. 12 metrów po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Norwega Martina Odegaarda.

Arsenal stracił zwycięstwo tuż przed końcem

W 27. minucie wyrównał Eberechi Eze, ale jeszcze przed przerwą gospodarze znów prowadzili po trafieniu Belga Leandro Trossarda (42.). Nie utrzymali jednak korzystnego wyniku - do remisu doprowadził Francuz Jean-Philippe Mateta (83.).

Arsenal nie dogoni Liverpoolu

Arsenal umocnił się na drugim miejscu w tabeli, ale ma przed sobą tylko cztery mecze, a jego strata do Liverpoolu wynosi 12 punktów. "The Reds", którzy rozegrali o jedno spotkanie mniej, przypieczętują tytuł mistrzowski, jeśli w niedzielę co najmniej zremisują u siebie z Tottenhamem Hotspur.