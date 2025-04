Papież Franciszek umarł tuż po awansie US Avellino

Piłkarze US Avellino niedawno wywalczyli awans do Serie B. Pewnie poza fanami tej drużyny nikt nie zwróciłby szczególnej uwagi na to wydarzenie, ale włoskie media odnotowały dziwną zależność. Tuż po tym jak drużyna, w której barwach grają dwaj polscy piłkarze Thiago Cionek i Jan Żuberek wróciła na zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej w Italii umarł papież Franciszek.

Przypadek, klątwa czy zbieg dziwnych okoliczności?

To nie pierwsza taka sytuacja. Już wcześniej dochodziło do podobnych zależności. Dokładnie, to aż sześć razy w historii po awansie US Avellino w tym samym roku umierał lub abdykował papież.

sezon 1958/1959: US Avellino awansuje do Serie B, umiera papież Pius XII

sezon 1963/1964: US Avellino awansuje do Serie C, umiera papież Jan XXIII

sezon 1977/1978: US Avellino awansuje do Serie A, umierają dwaj papieże: Paweł VI i Jan Paweł I

sezon 2004/2005: US Avellino awansuje do Serie B, umiera papież Jan Paweł II

sezon 2012/2013: US Avellino awansuje do Serie B, abdykuje papież Benedykt XVI

sezon 2024/2025: US Avellino awansuje do Serie B, umiera papież Franciszek

Pogrzeb papieża Franciszka w sobotę

Papież Franciszek zmarł w poniedziałek 21 kwietnia o godz. 7.35. Przyczyną śmieci był udar, następnie śpiączka i ogólna zapaść kardiologiczna. Wierni z całego świata pogrążyli się w żałobie i czekają na uroczystość pogrzebową, która odbędzie się w sobotę 26 kwietnia o godz. 10.00.