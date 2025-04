San Lorenzo pożegnało papieża Franciszka

Papież Franciszek oficjalnie należał do klubu kibica popularnych "Kruków". Na wiadomość o jego śmierci niemal natychmiast zareagowały władze CA San Lorenzo. W mediach społecznościowych zamieszczono poruszający wpis.

Reklama

Nigdy nie był tylko jednym z nas, on zawsze był jednym z nas. Kruk jako dziecko i jako mężczyzna... Kruk jako ksiądz i kardynał... Kruk także jako Papież. Zawsze okazywał swoją pasję do Ciclón. Numer członka: 88235. Od Jorge Mario Bergoglio do papieża Franciszka, jedna rzecz się nie zmieniła: jego miłość "El Ciclón". Pochłonięci głębokim smutkiem, od #SanLorenzo mówimy dziś Franciszkowi: do widzenia, żegnaj, dziękujemy! Będziemy razem na zawsze!" - czytamy we wpisie.

Podobizna papieża Franciszka na fladze ukochanego klubu

W klubowych mediach społecznościowych CA San Lorenzo pojawił się też drugi wpis poświęcony zmarłemu papieżowi. Tym razem na umieszczonym zdjęciu widać Franciszka oraz flagę w barwach jego ukochanego klubu, na której widoczna jest podobizna papieża.