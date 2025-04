To nie był łatwy mecz dla wiceliderki światowego rankingu. Iga Świątek miała spore problemy, by pokonać Alexandrę Ealę. Po pierwszym przegranym secie przez Polkę wielu kibiców miało wątpliwości, czy nasza tenisistka awansuje do trzeciej rundy turnieju w Madrycie. 23-latka zmieniła w trakcie meczu napięcie w swojej rakiecie i to pomogło jej w zwycięskim zakończeniu pojedynku z 19-letnią Filipinką.