Lech na ostatniej prostej do mistrzostwa Polski

Lech jeszcze kilka tygodni temu wpadł w dołek. Wtedy wydawało się, że poznańska lokomotywa może już zostać na bocznicy i mistrzowski tytuł wpadnie w ręce kogoś innego. Jednak podopieczni Nielsa Frederiksena poradzili sobie z chwilowym kryzysem. Wygrali trzy mecze z rzędu, wykorzystali potknięcia najgroźniejszych rywali i zrównali się w tabeli z liderującym Rakowem Częstochowa.

Finisz ligowej wiosny zapowiada się bardzo emocjonująco. Do zakończenia rozgrywek pozostało pięć kolejek. Zarówno "Kolejorz" jak i "Medaliki" mają trudny kalendarz. Raczej jedni i drudzy nie zdobędą kompletu punktów. Kto potknie się więcej razy? A przecież nie można też skreślać trzeciej w tabeli Jagiellonii Białystok. Wciąż aktualny mistrz Polski na pewno jeszcze nie ma zamiaru składać w walce o obronę tytułu.

Gałuszka w Lechu zastąpił Henszela

O sytuacji w Lechu Poznań na finiszu rozgrywek Ekstraklasy z nowym rzecznikiem prasowym "Kolejorza" rozmawiają Piotr Nowak i Michał Ignasiewicz. Adrian Gałuszka na dzień dobry nie ma łatwego zadania. Zastąpić przy Bułgarskiej na tym stanowisku swojego poprzednika, Macieja Henszela to nie jest proste zadanie.Wejść w jego buty nie jest łatwo - śmieje się gość "Dziennika Sportowego".

Fornalczyk latem trafi do Lecha?

Jeśli chcesz dowiedzieć się: czy Lech najgorsza ma już za sobą, czy Afonso Sousa zostanie przy Bułgarskiej na następny sezon, co dolega Danielowi Hakansowi i kiedy reprezentant Finlandii wróci do gry i czy "Kolejorz" latem planuje sprowadzić do Poznania Mariusza Fornalczyka z Korony Kielce, to tego wszystkiego dowiesz się oglądając najnowszy odcinek "Dziennika Sportowego".