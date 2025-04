Klub i pozostali kibice Legii odcinają się od "Żylety"

Kibice zasiadający na "Żylecie" od dłuższego czasu w trakcie meczów wywieszają na trybunie transparenty nawołujące do niegłosowania na Rafała Trzaskowskiego w zbliżających się wyborach prezydenckich.

Na akcje najzagorzalszej grupy kibiców Legii zareagowały już władze klubu, które w oficjalnym komunikacie odcięły się od nich, dając jasno do zrozumienia, że prezentowane stanowisko nie jest głosem klubu, ani pozostałej części fanów klubu ze stolicy. Zresztą na forach kibiców i we wpisach w mediach społecznościowych tzw. "normalni" kibice delikatnie mówiąc radzą "Żylecie" skupić się wyłącznie na robieniu dopingu, a nie mieszaniu polityki ze sportem.

"Żyleta" porównała Jagielska do Mengele

Niezrażeni tymi głosami kibice z "Żylety" jednak dalej postanowili wywieszać transparenty niezwiązane ze sportem. Przy okazji poniedziałkowego meczu z Lechią Gdańsk oprócz "tradycyjnego" transparentu uderzającego w Rafała Trzaskowskiego pojawił się jeszcze jeden.

Nawiązywał on do Gizeli Jagielskiej, czyli lekarki, która dokonała w szpitalu w Oleśnicy aborcji, o której zrobiło się głośno w całej Polsce. Fani z "Żylety" wywiesili płótno z napisem: "Jagielska = Mengele".

Tomasz Lis oburzony transparentem kibiców Legii

Porównanie Jagielskiej do Josefa Mengele, niemieckiego lekarza, który dokonywał eksperymentów medycznych na ludziach w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau oburzyło Tomasza Lisa. Jak napisałem, że to margines społeczny to było oburzenie. A dla mnie to margines społeczny - napisał dziennikarz w mediach społecznościowych.

Legia wymęczyła trzy punkty w meczu z Lechią

Sam mecz nie był wielkim widowiskiem. Legia, która w czwartek pokonała na Stamford Bridge Chelsea Londyn 2:1, w poniedziałek męczyła się z jednym z najsłabszych zespołów w Ekstraklasie. Gola na wagę zwycięstwa podopieczni Goncalo Feio strzelili dopiero w doliczonym czasie gry. Autorem bramki i bohaterem meczu był Jan Ziółkowski.