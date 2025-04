Legia męczyła się z Lechią

Legii do poniedziałkowego pojedynku z broniącą się przed spadkiem Lechią przystąpiła podbudowana zwycięstwem na Stamford Bridge z Chelsea Londyn. Stołeczni kibice spodziewali się, że ich piłkarze sprawią im świąteczny prezent i w efektowny sposób rozprawią się z dużo niżej notowanym rywalem.

Nerwy fanów z Łazienkowskiej zostały jednak wystawione na próbę. Legioniści dopiero w samej końcówce zdołali zdobyć zwycięską bramkę.

Błąd Kuna, piękny gol Kapica

Goście wyszli na prowadzenie w 30. minucie meczu. Błąd popełnił Patryk Kun, który zbyt lekko zagrał piłkę w szerz boiska. Przejęli ją rywale i wyprowadzili błyskawiczną kontrę. Tuż przed polem karnym faulem przerwał ją Jan Ziółkowski. Do piłki ustawionej osiemnaście metrów przed bramką Kacpra Tobiasza podszedł Rifet Kapic i kapitalnym uderzeniem umieścił ją w siatce.

Legia wyrównała w ostatniej akcji pierwszej połowy

Gdy wydawało się, że piłkarze Lechii na przerwę będą schodzić z jednobramkowym prowadzeniem, to do remisu doprowadził Luquinhas. Ilja Szkurin trafił w poprzeczkę. Futbolówka odbiła się od poprzeczki i spadła pod nogi Brazylijczyka, który z bliska wpakował ją do bramki przyjezdnych.

Szkurin podał piłkę w ręce bramkarza

Tuż po przerwie Legia miała doskonałą okazję na strzelenie gola. W polu karnym faulowany był Szkurin. Sędzia Patryk Gryckiewicz po interwencji VAR podyktował "jedenastkę" dla gospodarzy. Piłkę "na" wapnie ustawił sam poszkodowany, ale jego strzał z łatwością obronił Szymon Weirauch.

Ziółkowski bohaterem Legii

Sporo się działo w samej końcówce spotkania. Najpierw w 89. minucie swoją szansę zmarnował Tomas Bobcek. Napastnik Lechii znalazł się w sytuacji sam na sam z golkiperem Legii. Ten pojedynek wygrał Tobiasz.

To zemściło się na ekipie z Trójmiasta w doliczonym czasie gry. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Ziółkowski uderzeniem głową ustalił wynik spotkania na 2:1 dla Legii.