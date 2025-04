Świątek skupia się na treningach

Świątek w 2025 roku nie wygrała jeszcze żadnego turnieju. Ostatnio w Miami doznała kompromitującej porażki z 19-letnią tenisistką z Filipin. Alexandra Eala w dniu meczu z Polką zajmowała miejsce w drugiej setce światowego rankingu.

23-latka z Raszyna w najbliższym czasie chce skupić się na indywidulanych treningach, by jak najlepiej przygotować się do kolejnych startów. Dlatego zrezygnowała z gry w barwach reprezentacji Polski. Podjęłam trudną decyzję. Wiem, że nie jest to informacja, której chcieli kibice, szczególnie polscy, niemniej to decyzja słuszna dla mnie na ten moment. Nie zagram w turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup, który odbędzie się w Radomiu. [...] Teraz przyszedł czas na więcej balansu, skupienie się na sobie i swoich treningach. Trzymam kciuki za dziewczyny i za cały zespół - oświadczyła Świątek w mediach społecznościowych.

Abramowicz będzie wspierać Polki w Radomiu

Polskę w turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup reprezentować będą Magda Linette, Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa i Martyna Kubka. Nasze tenisistki w walce o awans mogą liczyć na wsparcie psycholog, która na co dzień współpracuje ze Świątek. Prezes Polskiego Związku Tenisowego, Dariusz Łukaszewski potwierdził w rozmowie z "Przegląd Sportowy Onet", że Abramowicz będzie towarzyszyć reprezentacji Polski podczas zawodów w Radomiu.