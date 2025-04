Świątek drugi raz pokonała Fett

Fett w rankingu WTA zajmuje zajmuje dopiero 153. miejsce. 28-letnia tenisistka do turnieju głównego Stuttgarcie musiała przebijać się przez kwalifikacje. Świątek była zdecydowaną faworytką. Jej porażka byłaby wielką sensacją. Chorwatka w Niemczech jedną niespodziankę sprawiła. W pierwszej rundzie pokonała swoją rodaczkę Donnę Vekic 7:6 (7-2), 6:4, ale to wszystko na co było ją stać. W swoim drugim meczu musiała uznać wyższość wiceliderki światowego rankingu.

Reklama

Polka do rywalizacji przystąpiła od drugiej rundy. Wcześniej miała wolny los. Był to drugi pojedynek obu tenisistek. Wcześniej Świątek zmierzyła się z Fett w pierwszej rundzie Wimbledonu w 2022 roku. Wtedy też gładko wygrała nasza rodaczka.

Świątek nie dała szans Chorwatce

Środowy pojedynek nie miał wielkiej historii. Przewaga Świątek nie podlegała dyskusji. Chorwatka próbowała atakować, ale przez to popełniała sporo niewymuszonych błędów. Natomiast Polka tego dnia utrzymywała swój serwis na bardzo dobrym poziomie. Dzięki niemu często zdobywała "łatwe" punkty.

Fett tylko na początku drugiego seta doszła do głosu. Chorwatce udało się wygrać dwa pierwsze gemy. Jednak to wszystko na o było ją stać. Po chwili Świątek odzyskała kontrolę nad meczem i zdominowała rywalkę. Wygrała sześć gemów z rzędu o zakończyła mecz. O awans do ćwierćfinału Polka zagra z Amerykanką Emmą Navarro (nr 7.) albo z Łotyszką Jeleną Ostapenko.

Reklama

Świątek gra na ulubionej nawierzchni

Przed rokiem Świątek w Stuttgarcie odpadła w półfinale z późniejszą triumfatorką, Jeleną Rybakiną, której w tym roku zabraknie. Mimo absencji Kazaszki tegoroczna edycja jest bardzo mocno obsadzona. Z najlepszej siódemki listy WTA nie ma tylko piątej Amerykanki Madison Keys. Na korzyść Świątek w Stuttgarcie mocno przemawia jeden fakt. Turniej rozgrywany jest na jej ulubionych kortach ziemnych.

Świątek gra o pierwszy triumf w 2025 roku i pokaźną premię

Świątek w Stuttgarcie gra nie tylko o pierwsze zwycięstwo w 2025 roku i rankingowe punkty. W puli nagród jest 925 tys. euro, z czego 142 trafi do zwyciężczyni, która wyjedzie z Niemiec jednym z modeli marki Porsche. Finał w wielkanocny poniedziałek - 21 kwietnia, a dniem wolnym będzie dla zawodniczek Wielki Piątek.