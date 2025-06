Wielka nowość w turniejach Wielkiego Szlema

Wśród czternastu duetów, których udział w mikście ogłosili we wtorek organizatorzy US Open, jest po dziesięć tenisistek i tenisistów z czołowych "11" światowych rankingów. Jest to nowość w turniejach Wielkiego Szlema, bowiem dotychczas w grze mieszanej brali udział głównie specjaliści od debla, najlepsi gracze w singlu skupiali się na rywalizacji indywidualnej.Spójrzcie na to zestawienie. To będzie fantastyczne dla kibiców - powiedziała Stacey Allaster, która w tym roku zakończy pracę jako dyrektor turnieju.

Świątek z partnerem zagrają o milion dolarów

Od tego roku organizatorzy nowojorskiej imprezy zmienili jednak format rozgrywek miksta, które odbędą się przed rozpoczęciem zmagań singlistów 19 i 20 sierpnia. Liczbę par zmniejszono z 32 do 16, a sama rywalizacja została skrócona - sety będą rozgrywane do czterech wygranych gemów aż do finału, w przypadku remisu po dwóch partiach zwycięzców wyłoni tie-break. Nie będzie również przerw między gemami na reklamy. Główna nagroda wynosi milion dolarów (ok. 3,7 mln zł) do podziału na obu członków zwycięskiego duetu. To wzrost aż o 800 tys. dolarów w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Sabalenka w parze z Dimitrowem

Poza Świątek i Ruudem, wśród zgłoszonych do gry duetów są m.in. liderka listy WTA Białorusinka Aryna Sabalenka i Bułgar Grigor Dimitrow, pierwszy na liście ATP Włoch Jannik Sinner i Amerykanka Emma Navarro, 24-krotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych Serb Novak Djokovic i jego rodaczka Olga Danilovic, wicelider rankingu tenisistów Hiszpan Carlos Alcaraz i Brytyjka Emma Raducanu czy Japonka Naomi Osaka i Australijczyk Nick Kyrgios.

Tenisiści mają czas na zgłoszenia do 28 lipca

W zmaganiach wezmą udział również ubiegłoroczni zwycięzcy miksta w Nowym Jorku Włosi Sara Errani i Andrea Vavassori, którzy wcześniej krytykowali nowy format rozgrywek, nazywając go "pseudo-wystawą skupioną wyłącznie na rozrywce i widowisku, która wykluczyłaby graczy deblowych".

Tenisiści mają czas na zgłoszenie się do turnieju do 28 lipca. Nie ma gwarancji, że 16 drużyn ogłoszonych we wtorek faktycznie w Nowym Jorku zagra. Osiem najlepszych duetów w oparciu o łączną pozycję w rankingu singlowym automatycznie wejdzie do gry, pozostałe osiem par otrzyma dzikie karty ustalone przez Amerykański Związek Tenisowy (USTA).