Feio nie dogadał się z Legią

Feio w minionym sezonie zdobył z Legią Puchar Polski i dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji, ale nie zrealizował głównego celu, jakim było odzyskanie po trzech latach mistrzowskiego tytułu. Po zakończeniu rozgrywek Portugalczyk negocjował z klubem z Łazienkowskiej przedłużenie kontraktu. Obie strony były zainteresowanie dalszą współpracą, jednak ostatecznie do podpisania nowej umowy nie doszło. Szkoleniowiec chciał zgromadzić w swoim ręku zbyt dużą władzę w kierowaniu zespołem i sztabem szkoleniowym, na co nie chciała zgodzić się Legia.

Reklama

Feio będzie pracował w drugiej lidze

Feio długo na bezrobociu nie będzie. Wszystko wskazuje na to, że lada moment zwiąże się USL Dunkerque. 35-letni trener ma przyjechać na północ Francji, by podpisać kontrakt z drużyną grającą w Ligue 2.

Reklama

Przyszły klub Feio w poprzednim sezonie zakończył rozgrywki na czwartym miejscu. Dzięki temu dostał się do fazy play-off i walczył o awans do Ligue 1. W rywalizacji o grę na najwyższym szczeblu uległ Metz.

Feio w USL Dunkerque spotka byłego piłkarza ŁKS Łódź

Właścicielem USL Dunkerque jest konsorcjum Amissos Sports & Entertainment. W kadrze zespołu jest znany z występów w barwach ŁKS Łódź - Kay Tejan.