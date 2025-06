Świątek trzy razy wygrała z Aleksandrową

Świątek we wtorek wróciła na kort po prawie trzytygodniowej przerwie. W swoim pierwszym meczu w tym roku na nawierzchni trawiastej 24-latka z Raszyna pokonała Białorusinkę Wiktorię Azarenkę 6:4, 6:4.

Na drodze Świątek do półfinału stoi Aleksandrowa. 18. w światowym rankingu tenisistka w drugiej rundzie turnieju w niemieckim Bad Homburg wygrała z Greczynką Marią Sakkari 6:3, 6:7 (2-7), 6:3.

Świątek z dotychczas z 31-letnią Rosjanką grała pięciokrotnie. W trzech z tych pojedynków górą była nasza tenisistka.

Świątek wygrała 300 mecz w cyklu WTA

Dla Świątek wtorkowe zwycięstwo nad Azarenką było 300 wygraną w cyklu WTA. Ósma tenisistka rankingu WTA po pokonaniu Białorusinki nie kryła zadowolenia. Chciałam przede wszystkim robić to, co wiem, że potrafię. Ostatecznie wyszedł z tego świetny mecz. Chciałabym grać na trawie tak dużo, jak to tylko możliwe, dlatego jestem naprawdę szczęśliwa, że przeszłam do następnej rundy i jeszcze co najmniej jeden pojedynek przede mną - powiedziała Świątek.

Turniej w Bad Homburg ostatnim testem dla Światek przed Wimbledonem

Świątek do osiągnięcia 300 wygranych meczów potrzebowała 372 spotkań. Jak przypomniała organizacja WTA, to 11. najlepszy wynik w erze Open, sięgającej 1968 roku. Więcej spotkań do osiągnięcia tego pułapu potrzebowały m.in. tak wybitne zawodniczki, jak Belgijki Kim Clijsters i Justine Henin, Hiszpanka Conchita Martinez czy Rosjanka Maria Szarapowa. Amerykance Serenie Williams zajęło to 359 występów.

Turniej w Bad Homburg to ostatni sprawdzian dla Świątek przed rozpoczynającym się w poniedziałek w wielkoszlemowym Wimbledonem. To też jedyne zawody, które podopieczna trenera Wima Fissette'a rozegra na trawie przed rywalizacją w Londynie.