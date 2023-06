Duńczycy awans do finału wywalczyli już w rundzie zasadniczej, w której zdobyli po 13 pkt, natomiast Polakom do wejścia do finału potrzebny był jeszcze wyścig barażowy, w którym pierwszy był Woźniak a drugi Woryna, zaś w pokonanym polu pozostali Francuz Dimitri Berge i trzeci z Duńczyków Niels Kristian Iversen.

Reklama

Najlepszy czas uzyskał Leon Madsen - 64,06 s w 19. wyścigu. Widzów ok. 7 tys. Sędzia: Aleksander Latosiński (Polska).

Drugi z czterech finałowych turniejów odbędzie się w niemieckim Guestrow 5 sierpnia.