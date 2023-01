Na trybunach Spodka zasiadło w środowy wieczór 10 tysięcy widzów.

Byliśmy im winni jakieś punkty, niestety się nie udało. Na szczęście za trzy dni mamy kolejny mecz ze Słowenią – dodał.

Przyznał, że Polacy wyszli na spotkanie z mistrzami olimpijskimi „naładowani”.

To było widać, chcieliśmy wygrać, sprawić niespodziankę. Długo się przygotowywaliśmy do tego spotkania. Może zabrakło trochę szczęścia. Mniej błędów i ta niespodzianka stałaby się faktem. Były dobre rzeczy w tym spotkaniu i na nich trzeba się skupić, podnieść głowy i powalczyć ze Słowenią – zauważył.

Podkreślił, że plan opracowany przez trenera Patryka Rombla był realizowany.

Wszystko zdawało egzamin, to co przygotowaliśmy na atak rywali i obronę. Bardzo duża jakość poszczególnych zawodników w drużynie francuskiej zaważyła, że to oni zwyciężyli – ocenił Daszek.

Podkreślał atmosferę stworzą przez komplet kibiców w hali.

Doping niósł nas w trudnych momentach. Ze Słowenią w sobotę będzie inny mecz. To bardzo dobry zespół, mamy trzy dni, przygotujemy się najlepiej, jak potrafimy i wierzę, że jeśli zagramy tak, jak z Francuzami – będziemy w stanie wygrać – podsumował.

Autor: Piotr Girczys