Daoy i Zongyuan zgromadzili 456,33 pkt, wyprzedzając Brytyjczyków Anthony'ego Hardinga i Jacka Laughera - 424,62 oraz Francuzów Julesa Bouyera i Alexisa Jandarda - 389,10.

Lesiak i Rzeszutek zostali sklasyfikowani na dziewiątej pozycji z dorobkiem 370,50 pkt. Podobną pozycję zajęli w kwalifikacjach.

Wcześniej w sobotę po złote medale sięgnęli inni reprezentanci Chin. Lin Shan zwyciężyła w skokach z 1-metrowej trampoliny (Kaja Skrzek była 18.), a Wang Feilong i Zhang Jiaqi wygrali w skokach synchronicznych par mieszanych z wieży.

Impreza w Japonii to pierwsza okazja do zdobycia kwalifikacji olimpijskiej w skokach. Przepustki na igrzyska w Paryżu trafiają wyłącznie do krajów, których reprezentanci staną na podium.

W MŚ bierze udział pięcioosobowa reprezentacja polskich skoczków.