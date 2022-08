Po tym, jak po inwazji na Ukrainę Rosjanie zostali wykluczeni z wielkoszlemowego Wimbledonu Miedwiediew pojechał do Meksyku, by wziąć udział w turnieju rangi ATP 250. Rywalizował po raz pierwszy od czerwca i w końcu odniósł sukces po pięciu z rzędu przegranych finałach. Pokazał, że jest dobrze przygotowany do obrony tytułu w zbliżającym się US Open. Przed rokiem w Nowym Jorku wygrał swój pierwszy wielkoszlemowy turniej.

Wynik finału:

Daniił Miedwiediew (Rosja, 1) - Cameron Norrie (W. Brytania, 3) 7:5, 6:0