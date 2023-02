273. w rankingu ATP Michalski pierwszy raz w karierze mierzył się z liderem ekipy gospodarzy Nishioką, który jest obecnie 33. tenisistą świata.

Pierwszy set był bardzo wyrównany i trwał ponad 50 minut. Nieznacznie lepszy okazał się Japończyk, który w szóstym gemie przełamał serwis Polaka i triumfował 6:3.

Natomiast w drugim secie Michalski stracił swoje podanie w trzecim gemie (na 1:2), a następnie w siódmym (2:5). Chwilę później Nishioka wykorzystał drugiego meczbola i zapewnił swojej drużynie prowadzenie w dwudniowym spotkaniu.

Do drugiego singlowego meczu w sobotę, kapitan Mariusz Fyrstenberg nominował zajmującego 255. miejsce w rankingu ATP Żuka. Jego rywalem był 108. na świecie Daniel. Był to ich pierwszy pojedynek.

Japończyk, dzięki przełamaniu podania Żuka w drugim gemie, szybko objął prowadzenie 3:0. Tę przewagę utrzymał do końca i rozstrzygnął losy seta wynikiem 6:3. Już na otwarcie drugiej partii Polak znowu stracił serwis. Tej straty nie udało mu się potem odrobić i przegrał 4:6.

Rywalizacja w Miki zostanie wznowiona w niedzielę o godzinie 3.00 w nocy czasu polskiego. Wówczas dojdzie do pojedynku debli. Po stronie polskiej zobaczymy w nim byłego lidera rankingu ATP i dwukrotnego triumfatora imprez Wielkiego Szlema (Australian Open 2014 i Wimbledon 2017) Łukasza Kubota w parze z Janem Zielińskim, który tydzień temu w grze podwójnej wystąpił w swoim pierwszym wielkoszlemowym finale w Australian Open.

Ich przeciwnikami powinni być Ben McLachlan i Yosuke Watanuki. Potem dojdzie do pojedynku Żuka z Nishioką, a w ewentualnym piątym meczu Michalski zagra z Danielem.

Zwycięzca dwudniowej rywalizacji w Miki awansuje do Grupy Światowej I i we wrześniu zagra o miejsce w przyszłorocznych kwalifikacjach do finałowego turnieju o Puchar Davisa.

Wyniki spotkania Pucharu Davisa:

Japonia - Polska 2:0

sobota - gra pojedyncza

Yoshihito Nishioka - Daniel Michalski 6:3, 6:2

Taro Daniel - Kacper Żuk 6:3, 6:4

niedziela (początek o godz. 3.00 czasu polskiego)

gra podwójna: Ben McLachlan, Yosuke Watanuki - Łukasz Kubot, Jan Zieliński

gra pojedyncza: Yoshihito Nishioka - Kacper Żuk Taro Daniel - Daniel Michalski