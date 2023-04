Najlepszym zawodnikiem był debiutujący w barwach Motoru indywidualny mistrz świata Bartosz Zmarzlik, który zdobył komplet punktów.

Reklama

W drużynie gospodarzy zabrakło Kacpra Woryny, który nie jest jeszcze w pełni sił po upadku w finale mistrzostw Polski par klubowych w Rzeszowie. W zespole Włókniarza najlepiej spisywał się Mikkel Michelsen, który do ubiegłego roku jeździł w barwach Motoru.

Reklama

Samo spotkanie było ciekawym widowiskiem, a w większości wyścigów walka trwała przez cztery okrążenia, czy to o pierwszą czy o dalsze pozycje. Było sporo mijanek na dystansie, chociaż częstochowianie przeważnie przegrywali starty.

Mecz rozpoczął się od remisowego biegu, po którym dwa kolejne podwójnie wygrali goście i prowadzenie utrzymali do samego końca. Włókniarz utrzymywał kontakt z rywalem dzięki zastosowaniu rezerw taktycznych. Po raz pierwszy wystąpił w tej roli Leon Madsen, którego postawa była lepsza niż wskazywałby na to jego końcowy bilans punktowy. W roli rezerwy taktycznej pojechał również Michelsen, a w pierwszym z wyścigów nominowanych także Maksym Drabik. O ile jednak starty Madsena i Michelsena okazały się skuteczne, to występ Drabika w biegu 14. był nieudany, bo przyjechał na metę jako ostatni.

W tym momencie losy rozstrzygnęły się na korzyść gości, którzy prowadzili 46:42. Bieg 14. był remisowy, gdyż Madsen na ostatniej prostej wyprzedził Jarosława Hampela. Goście utrzymali sześciopunktową przewagę a ostatni bieg miał już tylko znaczenie prestiżowe. Długo prowadził w nim Michelsen, ale Zmarzlik wyprzedził go na przedostatnim łuku i po raz piąty dotarł do mety jako pierwszy.

Tauron Włókniarz Częstochowa - Platinum Motor Lublin 41:49

Tauron Włókniarz Częstochowa: Mikkel Michelsen 14 (1,3,3,3,2,2), Leon Madsen 11 (2,2,1,2,1,3), Maksym Drabik 9 (1,3,2,3,0,0), Jakub Miśkowiak 3 (1,2,0,0), Kajetan Kupiec 2 (0,2,0), Anton Karlsson 1 (0,-,1,-,-), Franciszek Karczewski 1 (1,0,0)

Platinum Motor Lublin: Bartosz Zmarzlik 15 (3,3,3,3,3), Dominik Kubera 10 (2,2,3,2,1), Jack Holder 9 (3,1,2,2,1), Jarosław Hampel 7 (3,1,1,0,2), Mateusz Cierniak 4 (3,0,1), Fredrik Lindgren 2 (0,0,1,1), Kacper Grzelak 2 (2,d,0)

Najlepszy czas dnia: 64,42 s - uzyskał Bartosz Zmarzlik w 10. wyścigu

Sędzia: Michał Sasień (Gdańsk)

Widzów: 14 500