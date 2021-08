Polki w świetnym stylu rozpoczęły rywalizację w klasie 470. Po sześciu wyścigach, z których trzy wygrały, były liderkami, ale w niedzielę, po kolejnych dwóch startach, spadły na drugą pozycję. We wtorek zanotowały najgorszy występ w regatach - w stawce 21 duetów dwa razy dopłynęły na metę na 15. miejscu, co sprawiło, że do środowego podwójnie punktowanego wyścigu medalowego z udziałem 10 czołowych załóg przystąpiły z trzeciej lokaty.

Podopieczne trenera Zdzisława Staniula miały zagwarantowany brązowy medal w przypadku ukończenia ostatniego startu na piątej pozycji, ale w ich zasięgu było też wicemistrzostwo olimpijskie. Do drugich Lecointre i Retornaz traciły bowiem tylko cztery punkty.

Co prawda na pierwszym znaku biało-czerwone były dopiero siódme, ale świetnie popłynęły z kursem na wiatr, kiedy awansowały o dwie lokaty.

Przez długi czas żeglowały piąte za Mills i McIntyre, szóste były Francuzki, jednak Polki umiejętnie pod względem taktycznym rozegrały końcówkę wyścigu, bo na ostatniej boi, tuż przed metą, miały pierwszeństwo przed liderujacymi w generalnej klasyfikacji Brytyjkami, wyprzedziły rywalki i finiszowały na czwartej pozycji.

Szóste były "Trójkolorowe" zatem Skrzypulec i Ogar zrównały się punktami z tą załogą, ale okazały się lepsze w wyścigu medalowym dzięki czemu mogły cieszyć się ze srebrnego medalu. A Lecointre i Retornaz, podobnie jak pięć lat temu w Rio de Janeiro, uplasowały się na najniższym stopniu podium. Po wyścigu Francuzki (notabene przed igrzyskami regularnie trenowały z Polkami) złożyły protest na Brytyjki, ale został on odrzucony.

Dla 32-letniej Skrzypulec i starszej o siedem lat Ogar był to trzeci start na igrzyskach. W 2012 roku w Londynie zajęły razem 12. lokatę, ale cztery lata później w Rio de Janeiro Ogar reprezentowała Austrię i razem z Larą Vadlau zakończyły rywalizację na dziewiątej pozycji. Załogantką Skrzypulec była w Brazylii Irmina Mrózek Gliszczynska i ten duet uplasował się na 10. miejscu.

To piąty olimpijski medal zdobyty przez polskich żeglarzy. Dwa wywalczył Mateusz Kusznierewicz w klasie Finn - złoty w 1996 roku w Atlancie oraz brązowy osiem lat później w Atenach. Ponadto w Londynie na najniższym stopniu podium w windsurfingowej klasie RS:X stanęli Zofia Klepacka i Przemysław Miarczyński.

W Tokio triumfowały Brytyjki Mills i McIntyre. Dla tej pierwszej to trzeci olimpijski medal zdobyty w klasie 470 - w Londynie była druga, a cztery lat później w Brazylii okazała się najlepsza. Jej załogantką była wówczas Saskia Clark.

Wśród mężczyzn wygrali Australijczycy

U mężczyzn ścigało się 19 duetów, ale w tym gronie nie było Polaków. Zwyciężyli wicemistrzowie olimpijscy z Brazylii Australijczycy Mathew Belcher i Will Ryan, którzy swój sukces przypieczętowali wygrywając wyścig medalowy.

Kolejne miejsca na podium przypadły aktualnym mistrzom świata Szwedom Antonowi Dahlbergowi i Fredrikowi Bergstroemowi oraz tegorocznym brązowym medalistom czempionatu globu i Europy Hiszpanom Jordi Xammarowi i Nicolasowi Garcii-Paz.

Finałowe wyścigi w klasie 470 kobiet i mężczyzn zakończyły żeglarskie zmagania na olimpijskim akwenie w Enoshimie.

