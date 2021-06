Wiadomość, którą podała UEFA, że mecz został wznowiony ponieważ tak chcieli duńscy piłkarze, jest nieprawdziwa - powiedział w brytyjskiej telewizji. Jego wypowiedzi cytują skandynawskie media.

Otrzymaliśmy do wyboru trzy rozwiązania. Pierwszą było dokończenie meczu tego samego dnia, drugą rozegranie go o godzinie 12 następnego dnia. Trzecią, o której nikt nie mówi, był walkower 0:3 dla Finlandii - powiedział Schmeichel.

Każdy bez większego wysiłku myślowego może sobie wyobrazić, co się działo w głowach duńskich piłkarzy w takiej sytuacji i o czym myśleli. Dostali minuty na decyzję czy grać zaraz, jutro czy przegrać walkowerem. To było nieetyczne w tej sytuacji ultimatum i piłkarze de facto nie dostali wyboru - ujawnił Schmeichel w programie ”Good Morning Britain”. Jego wypowiedź przytoczył szwedzki dziennik „Aftonbladet”.

Uważam, że w tak wyjątkowej sytuacji należało poczekać z decyzją do następnego dnia, poczekać na wiadomości ze szpitala, ostudzić emocje i odpocząć - przede wszystkim psychicznie, a dopiero później podjąć decyzję co do meczu - podsumował Duńczyk.