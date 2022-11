2 grudnia 2010 roku ogłoszono, że piłkarskie mistrzostwa świata zorganizuje Rosja (2018) i Katar (2022). Mundial w Katarze rozpoczyna się 20 listopada. To impreza, której towarzyszą wielkie kontrowersje. Podczas budowy stadionów zginęło wielu pracowników z Azji. Katarowi zarzuca się brak poszanowania praw człowieka i respektowania praw pracowniczych. Katarczycy oskarżani są również o korupcję.

Mundial to ogromna impreza, a Katar jest na nią zbyt mały - stwierdził Szwajcar. Powierzchnia Kataru liczy 11 571 km kw. To prawie 30 razy mniej niż terytorium Polski.

Blatter wyjawił, że był zwolennikiem, aby MŚ w 2022 roku przyznano Stanom Zjednoczonym, ale ówczesny prezydent UEFA i wiceprezydent FIFA Michel Platini forsował kandydaturę Kataru.

Dzięki czterem głosom Platiniego i federacji UEFA mistrzostwa świata powędrowały do Kataru, a nie do Stanów Zjednoczonych. To prawda - oświadczył Blatter, który ujawnił wyniki głosowania Komitetu Wykonawczego FIFA. Według Szwajcara głosy rozkładały się 14-8 na korzyść Kataru.

Zdaniem Blattera były prezydent Francji Nicolas Sarkozy wywierał naciski na Platiniego. Sarkozy w 2010 roku, tydzień przed spotkaniem Komitetu Wykonawczego FIFA zorganizował w swojej rezydencji spotkanie z udziałem Platiniego i emira - księcia koronnego Kataru, szejka Tamima bin Hamada Al Thaniego.

Zdaniem Blattera po tej naradzie Platini zmienił zdanie i od tamtej pory był za przyznaniem mundialu Katarowi.

Obecny prezydent FIFA Gianni Infantino zamieszkał w Katarze. Co może powiedzieć FIFA, jeśli jej prezydent jest w tej samej łodzi, co Katar? - spytał retorycznie Blatter.

Szacuje się, że podczas mundialu Katar odwiedzi 1,2 mln kibiców. Populacja tego kraju wynosi niespełna 3 mln osób.