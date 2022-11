Son został uderzony łokciem przez jednego z rywali i musiał opuścić boisko w pierwszej połowie spotkania z Olympique Marsylia w Lidze Mistrzów (2:1). Później okazało się, że doszło do złamania kości oczodołu i konieczna okazała się operacja. Wówczas nie było wiadomo, jak długo 30-letni Koreańczyk będzie pauzował.

W środę na Instagramie Son zapewnił jednak, że będzie do dyspozycji selekcjonera jego drużyny narodowej na mundial.

"Gra dla swojego kraju w mistrzostwach świata to marzenie wielu dzieci, ja miałem to samo marzenie. Za nic tego nie opuszczę. Do zobaczenia wkrótce" - napisał.

Son w koszulce drużyny narodowej rozegrał dotychczas 104 spotkania, w których strzelił 35 goli. W tegorocznym mundialu Korea Płd. zagra w grupie H z Urugwajem, Ghaną i Portugalią.