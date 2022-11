Jak zaznaczył uczestnik MŚ 2006 i ME 2008, mundial w Katarze to kolejna duża impreza, na której nie zabraknie polskiej drużyny. Zwrócił uwagę, że piłkarze i trener Czesław Michniewicz sami na to zapracowali wygrywając w barażu ze Szwecją (2:0).

"Awansowaliśmy na mundial i na pewno jesteśmy z tego powodu szczęśliwi. Teraz jednak rozpoczyna się nowy etap. Zobaczymy, jak będzie w Katarze, ale nie mogę powiedzieć, że nie mamy szans. Wyjście z grupy to będzie sukces, na który na pewno naszych piłkarzy stać. Najważniejsze, żeby w każdym meczu dawali z siebie sto procent, bo nawet jak coś nie wyjdzie, to będą mieli poczucie, że zrobili wszystko, by osiągnąć cel. Tego oczekuję od Polaków w Katarze" – przyznał 47-krotny reprezentant Polski.

Smolarek zwrócił uwagę, że ten turniej będzie różnił się pod wieloma względami od MŚ 2006 w Niemczech i Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii, na których sam występował. Chodzi o termin imprezy i fakt, że zespoły nie miały czasu na tradycyjne przygotowania i przystąpią do niego właściwie z marszu.

"To wszystko jest co najmniej dziwne, bo gramy jesienią, do tego zaledwie po kilku treningach i jednym meczu towarzyskim. Ale patrząc z drugiej strony może wyjdzie nam to na dobre, bo do tej pory zawsze przygotowania trwały po kilka tygodni, a jakiegoś wielkiego efektu nie było. Teraz pierwszy mecz w Katarze będzie dla piłkarzy jakby następną kolejką ligową. W związku z tym nie było też czasu na nakręcanie presji oczekiwań z zewnątrz. Czuć, że jest wokół kadry spokojniej" – ocenił.

Zdaniem zdobywcy 20 goli dla biało-czerwonych, na korzyść polskiego reprezentacji działa też to, że dla sporej grupy piłkarzy będzie to kolejna duża impreza, na której zagrają. "To doświadczenie z poprzednich turniejów powinno zaprocentować i przełożyć się na mentalność. Zawodnicy wiedzą już, jak to jest. Dla kilku chłopaków może to być też ostatni występ na mundialu i tym samym ostatnia szansa, żeby coś osiągnąć z kadrą" – podkreślił.

Zaznaczył jednocześnie, że choć w obecnym zespole jest kilka indywidualności, to największą siłą biało-czerwonych powinna być zespołowość.

"Nie można mówić, że reprezentacja opiera się tylko na Robercie Lewandowskim. To znakomity napastnik, ale jeśli nie będzie dostawał podań od pomocników to niewiele będzie mógł pokazać. Wierzę, że ta współpraca będzie się dobrze układać i trener Michniewicz pomoże wybierając odpowiednią taktykę. W ogóle podoba mi się ta reprezentacja. Byłem na treningu w Rotterdamie i widziałem w tym zespole dobrą atmosferę" – przekonywał.

Wydaje się, że jednym z ważnych ogniw zespołu Michniewicza będzie grający w Feyenoordzie Rotterdam Sebastian Szymański. Jak przyznał Smolarek, nie miał jeszcze okazji z nim porozmawiać, ale obserwuje grę 23-letniego pomocnika.

"Od początku mówiłem, że przejście do Feyenoordu to będzie dobry krok w jego rozwoju. Pasuje do tego zespołu, ma charakter, który chcą widzieć na boisku kibice. Walczy, a do tego ma dobrą technikę. Jest w formie, co potwierdzają jego piękne gole. To cieszy mnie nie tylko jako kibica reprezentacji, ale i Feyenoordu, który jest na pierwszym miejscu w tabeli" - dodał były piłkarz tego klubu.

Polacy rywalizację na mundialu w Katarze rozpoczną we wtorek meczem z Meksykiem. Smolarek zaznaczył, że pierwsze spotkanie na takiej imprezie jest "strasznie ważne" dla dalszych losów drużyny.

"Do dziś nie wiem, co działo się z kadrą, w której sam występowałem, że tak dobrze spisywaliśmy się w eliminacjach, a mistrzostwa Europy i świata zaczynaliśmy tak fatalnie. Nie mogliśmy pokazać tego, co wcześniej. Nie wiem dlaczego. Pierwszy mecz jest bardzo ważny, choć są jeszcze w grupie dwa kolejne. Kluczem do wszystkiego jest jednak spotkanie z Meksykiem" – tłumaczył.

MŚ w Katarze rozpoczną się niedzielnym meczem gospodarzy z Ekwadorem (godz. 17 polskiego czasu). Polacy swoje pierwsze spotkanie z Meksykiem rozegrają we wtorek o godz. 17. Następnie, w sobotę zmierzą się z Arabią Saudyjską (godz. 14) i w środę 30 listopada z Argentyną (godz. 20).

autor: Bartłomiej Pawlak